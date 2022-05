Alunos da UEA em Tabatinga realizam exposição sobre Semana de Arte Moderna

Manaus (AM) – Em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna, acadêmicos do curso de Letras do Centro de Estudos Superiores de Tabatinga da Universidade do Estado do Amazonas (CESTB/UEA) irão realizar a exposição “O Último Brasil” na segunda-feira (16), às 19h30, na sede da unidade.

A exposição é uma reflexão crítica sobre o Modernismo e o sistema literário brasileiro e busca apresentar ao público as manifestações artísticas e culturais amazonenses, em especial de Tabatinga e de seu povo.

No ano de 2022 celebram-se os 100 anos da Semana de Arte Moderna, marco histórico e literário brasileiro que ocorreu em São Paulo. A “Semana de 22”, como ficou conhecida, transformou os paradigmas estéticos da arte brasileira, rompendo com a tradição vigente e inaugurando a vanguarda modernista no país.

A partir dessa e de outras questões discutidas na turma de Literatura Brasileira III, os alunos do curso de Letras do CESTB, sob a orientação da professora Gabriela Fernandes, construíram a mostra “O Último Brasil: exposição, performance e literatura”.

A exposição busca trazer discussões a respeito das manifestações culturais e artísticas amazonenses, como o Clube da Madrugada, e tem como objetivo principal apresentar e valorizar as produções tabatinguenses e seu povo.

Tabatinga é um dos maiores municípios do Alto Solimões e faz parte da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Além da mistura de povos advinda dessa relação com os outros países, a cidade conta com presença marcante de etnias indígenas, como Magüta (Ticuna) e Kokama.

Pensando na valorização das diversidades encontradas em Tabatinga, os alunos irão proporcionar, durante a exposição, a divulgação de livros de autores da região, recital de poesias, apresentação de artistas locais e performance da Onça, ritmo/dança típico da região.

*Com informações da Agência Amazonas

Fotos: Divulgação UEA

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Lideranças indígenas e intelectuais do AM participam do Centenário da Semana de Arte Moderna

História da Semana de Arte Moderna de SP em 1922 é contada em livro

Escola em Manaus realiza Semana do Livro e da Biblioteca para incentivo à leitura