Tentativa de homicídio

Rony Alves Barbosa se apresentou à polícia; a vítima, de 15 anos, foi transferida para Manaus com risco de ficar tetraplégica

Apontado como o autor do disparo que atingiu Ryan Carlos Gomes Barbosa, de 15 anos, Rony Alves Barbosa se entregou à polícia na noite de segunda-feira (29). O crime aconteceu no domingo (28), em Maués, e causou revolta entre os moradores da região.

Horas antes do crime, o adolescente havia saído de casa para um treino de futebol. Por volta das 20h, ele foi até a casa da namorada a convite da própria jovem.

Emboscada e agressão

De acordo com o pai da vítima, o pai da garota chegou à residência acompanhado de amigos e sob o efeito de álcool. Como não aceitava o namoro dos adolescentes, e incentivado pelos colegas, o homem começou a agredir fisicamente o menor.

Logo após o disparo, o jovem desmaiou. Ao acordar, ele viu a namorada chorando, mas acabou colocado no carro dos agressores e abandonado em uma estrada escura. Um motociclista que passava pela região resgatou Ryan e o levou para o hospital do município.

Estado de saúde grave

Devido à gravidade do caso, uma UTI aérea transferiu o adolescente para Manaus. Ele segue internado no Hospital João Lúcio, onde aguarda por cirurgia. Conforme a equipe médica, o projétil atingiu uma vértebra cervical e o jovem corre o risco de ficar tetraplégico.

Embora Rony Alves Barbosa já esteja sob custódia, os parentes de Ryan cobram justiça e exigem que a polícia identifique e puna todos os homens que participaram da agressão. A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso.

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