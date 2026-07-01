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PGR defende a manutenção da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e pede que a pistola apreendida durante blitz permaneça retida.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favoravelmente à manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em parecer, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que o inquérito relacionado à arma registrada em nome do ex-presidente não aponta infração disciplinar capaz de alterar o regime atual de cumprimento da pena.

Segundo Gonet, a investigação não atribui ao ex-presidente qualquer conduta que justifique uma mudança na execução da pena.

PGR pede que pistola permaneça apreendida

Apesar de defender a continuidade da prisão domiciliar, a PGR sustenta que a pistola registrada em nome de Bolsonaro deve permanecer apreendida. A arma foi localizada durante uma blitz realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal.

“É certo que a condição atual do custodiado é incompatível com a posse de arma de fogo, que pressupõe, entre outros requisitos, a comprovação de idoneidade”, destacou Paulo Gonet no parecer.

Ao concluir a manifestação, o procurador-geral afirmou que é favorável ao “regular prosseguimento da execução no regime em que se encontra” Bolsonaro, “mantendo-se a pistola apreendida”.

Defesa terá prazo para se manifestar

Agora, a defesa do ex-presidente terá 48 horas para apresentar manifestação sobre a conclusão do inquérito conduzido pela Polícia Civil do Distrito Federal.

A investigação resultou no indiciamento do sargento Estácio Leite Filho por porte ilegal de arma de fogo. O militar, responsável pela segurança de Bolsonaro, transportava uma pistola registrada em nome do ex-presidente quando foi abordado durante uma blitz na capital federal.

Polícia Civil aponta irregularidade no porte da arma

De acordo com a autoridade policial, o sargento portava a arma sem autorização formal do proprietário, situação considerada incompatível com a legislação vigente.

No entanto, o delegado responsável pelo inquérito esclareceu que o registro da arma de fogo de Jair Bolsonaro permanece válido. Por isso, ele concluiu que não há ilegalidade no fato de o ex-presidente manter a pistola em sua residência.

(*) Com informações da CNN Brasil

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