Correção de provas

Prefeitura divulgou a lista de candidatos que terão as provas discursivas corrigidas na próxima fase do concurso da Guarda Municipal.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus divulgou, nesta terça-feira (30), a convocação dos candidatos aprovados na prova objetiva do concurso público para o cargo de Técnico Municipal I – Guarda Municipal. A nova etapa do certame prevê a correção das provas discursivas dos candidatos classificados.

A relação dos convocados e o resultado definitivo da prova objetiva estão disponíveis no Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 6.341, e no site da banca organizadora do concurso.

Convocados

O concurso da Guarda Municipal de Manaus registrou 32.957 candidatos inscritos. Desse total, 2.997 participantes foram aprovados na prova objetiva, após alcançarem o desempenho mínimo exigido no edital, equivalente a pelo menos 60 pontos.

Seguindo os critérios de classificação previstos no certame, foram convocados 1.813 candidatos para a fase de correção das provas discursivas. Entre eles, 1.800 concorrem pela ampla concorrência e 13 são candidatos classificados na modalidade de Pessoas com Deficiência (PcD).

Segundo a prefeitura, o número de candidatos aprovados na categoria PcD ficou abaixo do limite de vagas previsto em edital, motivo pelo qual não haverá remanejamento para a lista de ampla concorrência.

Transparência

O secretário municipal de Administração e Gestão, Heliatan Botelho, destacou o compromisso da administração municipal com a transparência e a lisura do processo seletivo.

“Nossa missão é assegurar que o concurso ocorra com a máxima transparência e justiça, valorizando o esforço de cada um dos quase 33 mil cidadãos que se inscreveram. Sabemos da importância estratégica da Guarda Municipal para a segurança de Manaus e, por isso, mantemos o rigor e a seriedade em todas as etapas do certame”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad) informou que acompanha de forma contínua todas as etapas do concurso por meio da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Concursos Públicos, responsável por garantir a legalidade, a segurança jurídica e a transparência do processo até a homologação final dos resultados.

Confira a lista

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