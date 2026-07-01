Golpes

Suspeito se passava por funcionário de porto para aplicar golpes e cobrar falsas taxas de vítimas em Manaus.

Manaus (AM) – Um homem de 52 anos, investigado por aplicar golpes que causaram prejuízos superiores a R$ 200 mil, foi preso preventivamente nesta quarta-feira (1º), no bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste de Manaus. Segundo a Polícia Civil, ele acumula mais de dez Boletins de Ocorrência (BOs) e responde a seis processos criminais na Justiça.

As investigações apontam que o suspeito se passava por funcionário de um porto para oferecer supostas facilidades na compra e retirada de mercadorias, convencendo as vítimas a realizar pagamentos de taxas inexistentes.

Golpe

De acordo com o delegado Rodolfo Sant’Anna, uma das vítimas é uma mulher de 54 anos, proprietária de um restaurante. O investigado teria conquistado a confiança dela ao prometer facilitar a aquisição de mercadorias destinadas ao estabelecimento.

“Após ganhar a confiança da vítima, ele passou a cobrar falsas taxas e valores de armazenagem, fazendo com que ela realizasse sucessivos pagamentos, resultando em um prejuízo aproximado de R$ 35 mil”, explicou o delegado.

Prisão

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu em menos de 24 horas após a última vítima registrar um Boletim de Ocorrência, na tarde de terça-feira (30).

Diante dos elementos reunidos durante a investigação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, medida que foi autorizada pela Justiça e cumprida na manhã desta quarta-feira pelo 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Procedimentos

O homem responderá pelo crime de estelionato e permanecerá à disposição da Justiça.

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