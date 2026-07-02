Tefé

Profissional sofreu um corte no rosto e cobrou mais fiscalização para evitar novos acidentes.

Um mototaxista ficou ferido após ter o rosto cortado por uma linha de papagaio enquanto trafegava de motocicleta pelas ruas de Tefé, no interior do Amazonas.

Segundo a vítima, a linha atingiu diretamente o rosto, provocando um corte profundo. O homem foi socorrido, recebeu atendimento médico e passa bem, apesar do susto e dos ferimentos.

Após o acidente, o profissional fez um apelo por mais fiscalização sobre o uso de papagaios na cidade, ele alertou que situações como essa colocam em risco a vida de motociclistas e mototaxistas.

“Se eu não tivesse abaixado minha cabeça, tinha dado no meu pescoço, graças a Deus que deu no capacete. Tomem cuidado, as autoridades deveriam tirar esses meninos da rua e tomar alguma providência”, relatou.

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