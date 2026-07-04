Economia Criativa

Evento realizado durante o Festival Folclórico de Parintins comercializou mais de 49 mil produtos e registrou o maior faturamento desde a criação da mostra

A 21ª Mostra de Artesanato e Economia Solidária, realizada durante o 59º Festival Folclórico de Parintins, encerrou a edição de 2026 com o maior resultado desde a criação do evento. Ao longo de cinco dias, a feira movimentou R$ 2.853.590,85 em vendas e comercializou 49.307 produtos produzidos por artesãos cadastrados no Programa do Artesanato Amazonense (PAA) e por empreendedores do Programa Economia Popular e Solidária do Amazonas.

Promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), a mostra ocorreu entre 24 e 28 de junho, no Turistódromo, na Praça da Catedral de Parintins.

Artesanato amplia renda durante o festival

Durante o evento, visitantes, turistas e moradores tiveram acesso a biojoias, acessórios, artigos de decoração, utensílios domésticos, vestuário, produtos alimentícios artesanais e peças inspiradas na cultura amazônica e nos bois Caprichoso e Garantido.

Além de impulsionar as vendas durante o festival, a mostra fortaleceu a geração de renda para artesãos e empreendedores da economia solidária.

Para o secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo, Elvys Damasceno, o resultado reflete o trabalho desenvolvido para fortalecer o setor.

“Cada peça vendida representa renda para centenas de famílias, valorização da nossa cultura e fortalecimento da economia local. Esse recorde é fruto do talento dos artesãos, da organização da Setemp e da confiança dos visitantes que prestigiaram a nossa mostra”, destacou.

Expositores ampliam oportunidades de negócios

Segundo a coordenadora do Programa do Artesanato Amazonense (PAA), Claudia Monteiro, os resultados vão além das vendas realizadas durante o festival.

“Além das vendas realizadas durante o festival, muitos expositores saem de Parintins com encomendas, novos contatos comerciais e perspectivas de ampliar seus negócios ao longo do ano. É um trabalho construído com planejamento, qualificação e valorização dos profissionais que mantêm viva a identidade cultural do Amazonas”, afirmou.

De acordo com a coordenadora, o evento também contribui para ampliar a rede de clientes e abrir novos mercados para os artesãos.

Faturamento cresce pelo quarto ano seguido

Os números mostram a evolução da Mostra de Artesanato e Economia Solidária nos últimos anos.

2023: mais de R$ 969 mil em vendas;

mais de em vendas; 2024: cerca de R$ 1,44 milhão , crescimento de aproximadamente 49% ;

cerca de , crescimento de aproximadamente ; 2025: cerca de R$ 2,3 milhões em vendas e encomendas;

cerca de em vendas e encomendas; 2026: R$ 2,85 milhões em vendas e 49.307 produtos comercializados.

Na comparação com 2025, o faturamento cresceu aproximadamente 24%, estabelecendo um novo recorde para o evento.

Mostra integra programação oficial do festival

Promovida pela Setemp, a Mostra de Artesanato e Economia Solidária integra a programação oficial do Festival Folclórico de Parintins.

Além de ampliar a comercialização dos produtos, o evento reúne artesãos e empreendedores da economia solidária, incentiva o empreendedorismo e cria oportunidades de geração de trabalho e renda em diferentes municípios do Amazonas.

(*) Com informações da Assessoria

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