CULTURA E NEGÓCIOS

Com atuação permanente no município, a instituição amplia visibilidade de pequenos negócios e fortalece parcerias estratégicas durante a 59ª edição do Festival.

Parintins já vive intensamente o clima do maior festival cultural da Amazônia. Mais uma vez, o Sebrae Amazonas marca presença em diferentes espaços e iniciativas que movimentam a economia local durante a temporada bovina.

A instituição atua em projetos ligados à economia criativa, bioeconomia, moda, artesanato, turismo e sustentabilidade. Além disso, fortalece oportunidades para micro e pequenos negócios da região.

Segundo o gerente do Escritório Regional do Sebrae em Parintins, Raulisson Santos, o Festival representa uma oportunidade para ampliar a visibilidade dos empreendedores.

“O Festival de Parintins é o momento em que cultura, empreendedorismo e economia caminham juntos. O Sebrae acompanha esse movimento durante todo o ano, mas neste período conseguimos ampliar a visibilidade dos pequenos negócios e das iniciativas que transformam talento, criatividade e biodiversidade em oportunidades de mercado”, afirma.

Moda autoral ganha espaço no Festival

Uma das iniciativas apoiadas pelo Sebrae é o Amazon Poranga Fashion, projeto voltado à valorização da moda autoral produzida no Amazonas.

A primeira apresentação da temporada aconteceu na Praça da Catedral, dentro da programação do Espaço Cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

O desfile reuniu marcas e coletivos que trabalham com sustentabilidade, identidade amazônica e reaproveitamento criativo de materiais utilizados no próprio Festival.

Segundo o coordenador do projeto, Felipe Taveira, o apoio do Sebrae fortalece os pequenos empreendedores da moda, do design e do artesanato.

“O Sebrae entra com apoio fundamental para fortalecer os microempreendedores criativos. Essa conexão entre criadores e mercado amplia oportunidades e fortalece o ecossistema da economia criativa amazonense.”

Para a idealizadora do projeto, Jessilda Furtado, a iniciativa mostra o potencial da moda autoral para gerar renda e valorizar a identidade amazônica.

Já o carnavalesco Milton Cunha destacou a importância de criar espaços para que talentos locais ganhem visibilidade.

“A verdadeira transformação acontece quando se cria espaço para mostrar o talento. Essas pessoas já produzem trabalhos extraordinários. O que projetos como esse fazem é oferecer uma vitrine para essa criatividade.”

A segunda apresentação acontece nesta quinta-feira (25), na Casa Parintins, localizada na Vila Bulcão.

Artesanato e bioeconomia movimentam empreendedores

Outra frente apoiada pelo Sebrae é a 21ª Mostra de Artesanato e Economia Solidária, promovida pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp).

A feira reúne 71 artesãos e empreendedores de diversas regiões do Amazonas. Desses, dez participam com apoio direto do Sebrae, sendo cinco do artesanato e cinco da bioeconomia.

Além disso, a instituição atua em ações de qualificação, acesso a mercado e fortalecimento dos pequenos negócios.

Entre os empreendedores está Ricardo Neri, da Rico Amazônia, que apresenta produtos derivados da farinha de mandioca produzida em Tefé.

Segundo ele, o apoio do Sebrae foi decisivo para agregar valor ao produto e fortalecer a cadeia produtiva vinculada à Indicação Geográfica da farinha da região.

Outra participante é a artesã Val França, da marca Val França Ecojoias da Amazônia.

“Estar neste espaço é uma oportunidade de divulgar nosso trabalho, criar conexões e gerar renda para muitas famílias. O Sebrae faz parte da minha trajetória desde 2017.”

Casa Parintins reúne cultura e empreendedorismo

O Sebrae também participa da Casa Parintins, espaço que reúne gastronomia, arte, design, cultura e experiências amazônicas.

No local, em parceria com a W&G Produções, a instituição apresenta uma vitrine com produtos desenvolvidos por artesãos, coletivos indígenas, comunidades tradicionais e pequenos empreendedores de diferentes municípios do Amazonas.

Segundo o idealizador da Casa Parintins, Guto Oliveira, o espaço conecta visitantes aos talentos e à criatividade da economia amazônica.

Reciclagem gera renda durante o Festival

Entre as ações socioambientais está o projeto Recicla, Galera, desenvolvido pela Sema em parceria com o Sebrae Amazonas, Coca-Cola Brasil, Ascalpin e outras instituições.

A iniciativa promove educação ambiental, incentiva a coleta seletiva e fortalece a geração de renda para catadores.

Neste ano, moradores e visitantes voltaram a trocar garrafas PET e latinhas por pulseiras para a Festa dos Visitantes.

Desde 2022, o projeto já destinou corretamente mais de 27 toneladas de resíduos recicláveis. Em 2026, a expectativa é encaminhar outras 12 toneladas para reciclagem.

Segundo a diretora-superintendente do Sebrae Amazonas, Ananda Carvalho Normando Pessôa, a iniciativa demonstra que grandes eventos também podem gerar impactos positivos para a economia e para o meio ambiente.

Atuação durante todo o ano

Além da programação do Festival, o Sebrae mantém atuação permanente em Parintins por meio do escritório regional.

A instituição apoia empreendedores dos setores de comércio, serviços, turismo, indústria, economia criativa e bioeconomia.

Neste ano, por exemplo, empresários locais participaram de uma missão técnica em Bonito (MS), referência nacional em turismo sustentável.

De acordo com a diretora técnica Lamisse Said da Silva Cavalcanti, o trabalho realizado durante o Festival é resultado de ações desenvolvidas ao longo de todo o ano.

Somente em 2026, o Sebrae já realizou centenas de atendimentos a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

Para a diretora administrativa e financeira Adrianne Antony Gonçalves, a presença da instituição em Parintins fortalece o empreendedorismo local e amplia as oportunidades de desenvolvimento econômico sustentável.

Assim, com atuação em diferentes frentes, o Sebrae reforça seu papel no fortalecimento dos pequenos negócios e conecta cultura, inovação, sustentabilidade e acesso a mercado em uma das maiores vitrines da Amazônia.

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