Mostra de artesanato em Parintins gera R$ 750 mil em vendas

A 20ª Mostra de Artesanato e Economia Solidária, realizada durante o Festival Folclórico de Parintins, superou as expectativas e se consolidou como uma das maiores vitrines de empreendedorismo criativo do Amazonas.

Nos três primeiros dias do evento, mais de 18 mil pessoas visitaram os estandes instalados no Turistódromo. A feira já movimentou mais de R$ 750 mil em vendas, beneficiando diretamente cerca de 70 artesãos e empreendedores solidários dos municípios de Parintins, Barreirinha e Nhamundá.

Artesanato com identidade amazônica

Promovida pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), vinculada à Sedecti, a Mostra valoriza o trabalho de profissionais cadastrados no Programa do Artesanato Amazonense e no Programa de Economia Solidária do Amazonas. A seleção dos expositores passou por curadoria especializada.

Segundo o secretário executivo da Setemp, Henry Vieira, o evento é uma vitrine de oportunidades.

“A cada ano, o Governo do Amazonas fortalece a Mostra como espaço de oportunidades, onde o talento dos nossos artesãos e empreendedores solidários se transforma em negócios. O público reconhece e valoriza esse trabalho, que é feito com identidade, criatividade e tradição”, destacou.

Foto: Jamille Silva/Setemp

Produtos mais procurados

Entre os itens mais vendidos estão:

Biojoias

Acessórios temáticos dos bois Caprichoso e Garantido

Artigos indígenas

Itens de decoração

Alimentos regionais

A presença de turistas internacionais surpreendeu os expositores e reforçou o alcance crescente do Festival de Parintins no circuito cultural e turístico global.

Mais que vendas: capacitação e cultura

Além do comércio, a Mostra ofereceu workshops e rodas de conversa, em parceria com o Sebrae-AM, para fortalecer o conhecimento dos artesãos e empreendedores.

O evento segue até o dia 29 de junho, com espaço sensorial temático e atrações culturais diárias no palco montado especialmente para os visitantes.

