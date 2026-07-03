Presidente Figueiredo

O caso de violência familiar ocorreu em Presidente Figueiredo; o agressor de 47 anos também tentou subornar a outra sobrinha de 15 anos por R$ 100.

Presidente Figueiredo (AM) – Uma menina de 9 anos precisou se trancar no banheiro de casa para fugir de uma tentativa de estupro cometida pelo próprio tio, um homem de 47 anos. O caso de violência familiar ocorreu no município de Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros de Manaus). Após o avanço das investigações sobre o terror que a criança vivia, o agressor teve o mandado de prisão preventiva cumprido na última quarta-feira (1º).

O crime mais recente contra a menor de idade foi registrado no dia 30 de março deste ano. Na ocasião, o homem invadiu o quarto onde a vítima estava e tentou abusar dela. Desesperada, a criança conseguiu se desvencilhar do agressor, correu pelos cômodos e se escondeu no banheiro, onde permaneceu trancada chorando até a chegada da mãe. Os levantamentos policiais apontam que o primeiro abuso contra a menina ocorreu em novembro de 2025.

Proposta de R$ 100 para a irmã mais velha

A investigação comandada pela delegada Beatriz Andrade, titular da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), revelou que o acusado não poupava nem mesmo a outra sobrinha, uma adolescente de 15 anos. Em depoimento, a jovem relatou que, no dia 1º de fevereiro, o homem invadiu o seu dormitório e ofereceu uma nota de R$ 100 em dinheiro para que ela aceitasse manter relações sexuais com ele. A adolescente recusou firmemente a proposta, e o criminoso fugiu do local.

Os crimes só começaram a ser desendividados quando a mãe das duas irmãs descobriu os relatos de abuso e procurou a delegacia para formalizar a denúncia. Diante do risco iminente que o homem representava para as filhas, a Polícia Civil representou de forma urgente pela prisão preventiva do suspeito.

O agressor foi localizado e capturado dentro de sua própria residência, situada no bairro Orquídeas. Ele foi autuado pelos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição, sendo encaminhado para a carceragem, onde permanecerá isolado e à disposição do Poder Judiciário.

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