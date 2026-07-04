Emprego

Prazo para inscrição segue até 9 de julho. No Amazonas, processo seletivo oferece 246 vagas em 37 municípios

Publicado em 04 de julho de 2026

Por Em Tempo*

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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou o prazo de inscrições do Processo Seletivo Simplificado previsto no Edital nº 01/2026. A seleção destina-se à contratação temporária de profissionais para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

As inscrições, iniciadas em 12 de junho, poderão ser realizadas até as 14h do dia 9 de julho de 2026, no horário de Brasília.

Além da prorrogação do prazo, o IBGE atualizou o cronograma das próximas etapas do processo seletivo.

Prazo de inscrição é prorrogado

Com a alteração do cronograma, o IBGE orienta os candidatos a acompanharem as publicações oficiais na página do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame.

No portal do IBFC, os candidatos podem consultar o cronograma atualizado, disponível no Anexo V do Edital nº 01/2026.

Amazonas concentra 246 vagas

No Amazonas, o processo seletivo oferece 246 vagas, distribuídas em 37 municípios, para cinco funções:

Agente Censitário Supervisor: 92 vagas

Agente Censitário Administrativo: 41 vagas

Agente Censitário de Informática: 39 vagas

Agente Censitário Regional: 37 vagas

Agente Operacional Regional: 37 vagas

As oportunidades incluem vagas de ampla concorrência e reservas para pessoas pretas ou pardas, pessoas com deficiência e pessoas indígenas, conforme previsto no edital.

Remuneração e taxa de inscrição

Os salários variam entre R$ 2.128,00 e R$ 4.008,00, de acordo com o cargo.

A taxa de inscrição é de R$ 53,00.

Como fazer a inscrição

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do processo seletivo.

O prazo vai das 10h do dia 12 de junho até as 14h do dia 9 de julho de 2026, sempre no horário de Brasília.

Objetivo do processo seletivo

O Processo Seletivo Simplificado tem como objetivo contratar profissionais para atuar nas diferentes etapas do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

Segundo o IBGE, o levantamento fornecerá informações sobre o setor agropecuário brasileiro e subsidiará o planejamento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do país.

(*) Com informações da Assessoria

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