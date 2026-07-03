O Egito venceu a Austrália nos pênaltis nesta sexta-feira (3), no AT&T Stadium, em Dallas, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, a seleção egípcia levou a melhor nas cobranças de pênalti por 4 a 2.
A equipe africana abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça de Emam Ashour. Na etapa final, Mohamed Hany marcou contra e deixou tudo igual. Nas penalidades, Harry Souttar e Lucas Herrington desperdiçaram suas cobranças, enquanto os egípcios converteram seus chutes e confirmaram a classificação.
Egito aproveita chances e abre vantagem
Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, a Austrália quase abriu o placar. Volpato arriscou um chute de fora da área e acertou a trave do goleiro Shoubir.
Pouco depois, aos 12 minutos, o Egito chegou pela primeira vez ao ataque. Ashour cobrou uma falta que parou na barreira. Na sequência da jogada, Karim Hafez cruzou na medida para Emam Ashour cabecear para o fundo da rede e fazer 1 a 0.
Depois do gol, os Socceroos tentaram reagir, principalmente com Irankunda. No entanto, a defesa egípcia controlou as investidas australianas. Com isso, o primeiro tempo terminou sem grandes intervenções do goleiro Shoubir.
Austrália reage e leva decisão para os pênaltis
A segunda etapa começou com uma grande oportunidade para o Egito. Logo aos 20 segundos, Omar Marmoush ficou cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou a chance de ampliar.
A oportunidade perdida custou caro. Aos 10 minutos, Mohamed Hany desviou contra a própria meta após cobrança de falta e marcou um gol contra, empatando a partida para a Austrália.
Depois do empate, os australianos passaram a pressionar em busca da virada. Ainda assim, foi o Egito quem criou as melhores oportunidades nos minutos finais. Nos acréscimos, Salah encontrou Attia, que obrigou Patrick Beach a fazer uma grande defesa. Em seguida, Haissem Hassan finalizou, mas Harry Souttar evitou o gol ao bloquear a bola com o joelho.
Na prorrogação, Marmoush ajeitou para Salah, que finalizou por cima do gol. Embora o Egito tenha mantido mais posse de bola, encontrou dificuldades para superar a defesa australiana.
Como o empate persistiu até o apito final, a decisão foi para os pênaltis. Ainda durante a prorrogação, a Austrália substituiu o goleiro Patrick Beach pelo experiente Matthew Ryan para a disputa.
Nas cobranças, Harry Souttar desperdiçou a primeira tentativa australiana ao chutar para fora. Depois de cinco cobranças convertidas consecutivamente, Lucas Herrington também isolou sua finalização. O Egito aproveitou os erros do adversário, venceu por 4 a 2 e confirmou a classificação às oitavas de final.
Egito aguarda adversário nas oitavas de final
Agora, o Egito enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Argentina e Cabo Verde, que se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.
A seleção egípcia voltará a campo no dia 7 de julho, às 12h (horário de Manaus), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.