Tecnologia

Prefeitura incorporou três robôs cortadores de grama para ampliar a capacidade de atendimento e otimizar serviços de roçagem.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus passou a utilizar três robôs cortadores de grama para reforçar os serviços de limpeza urbana na capital. Segundo o prefeito Renato Junior, cada equipamento é capaz de realizar, em uma hora, um trabalho equivalente ao executado por 14 garis.

Os novos equipamentos passam a integrar as equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) e serão utilizados principalmente em áreas de difícil acesso e grandes extensões, permitindo ampliar a capacidade operacional da limpeza pública na cidade.

“O que esse robô faz em uma hora é equivalente ao trabalho de 14 garis, mas isso não significa substituir trabalhadores, muito pelo contrário. Nós ampliamos o número de garis e, com essa tecnologia, esses profissionais poderão atuar em outras áreas de Manaus, levando mais limpeza para os bairros e otimizando o tempo de trabalho”, afirmou o prefeito.

Tecnologia na limpeza

Controlados remotamente, os robôs possuem autonomia de até sete horas de funcionamento contínuo e serão empregados em canteiros centrais, taludes e grandes áreas verdes, proporcionando maior agilidade e segurança na execução dos serviços.

O secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis, destacou que a tecnologia chega para fortalecer o trabalho das equipes.

“Essa tecnologia vai permitir que a gente cuide muito mais de Manaus, com muito mais rapidez. E tudo aquilo que o robô não puder fazer será executado pelos nossos trabalhadores”, disse.

Modernização

Além dos robôs cortadores de grama, a prefeitura também incorporou uma máquina de pintura por aspersão para meios-fios, equipamento que promete aumentar a velocidade e a padronização dos serviços de revitalização urbana.

De acordo com a gestão municipal, os novos equipamentos fazem parte da política de modernização da limpeza pública, que atualmente conta com um efetivo de 1.150 garis e busca ampliar a produtividade, reduzir o tempo de execução dos serviços e melhorar a conservação dos espaços públicos.

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