Colisão

Maria Helena estava internada desde o dia 26 de junho, após sofrer um acidente de trânsito em Tabatinga.

Manaus (AM) – Uma mulher identificada como Maria Helena morreu nesta sexta-feira (3), em Manaus, após passar uma semana internada em decorrência de um grave acidente de trânsito ocorrido no último dia 25 de junho, no município de Tabatinga, no interior do Amazonas.

Segundo informações preliminares, Maria Helena conduzia uma motocicleta pelo cruzamento da Rua Tiradentes, nas proximidades da unidade da Cosama, quando foi atingida por outro veículo. Testemunhas relataram que um jovem que retornava da escola teria avançado a sinalização de parada obrigatória, provocando a colisão.

Devido à gravidade dos ferimentos, a motociclista recebeu atendimento inicial em Tabatinga e, posteriormente, foi transferida para uma unidade hospitalar em Manaus, onde permaneceu internada nos últimos dias.

O caso está investigado pela Polícia Civil.

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