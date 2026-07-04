Dayanne Rodrigues

Companheiro registrou boletim de ocorrência após encontrar cartas de despedida e mensagens sobre cobranças de dívidas no celular de Dayanne Rodrigues.

A ex-mulher do goleiro Bruno, Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, está desaparecida desde o fim da manhã de quinta-feira (2). O companheiro dela, de 36 anos, encontrou cartas em tom de despedida e o celular da mulher, no qual havia conversas com agiotas cobrando dívidas. No passado, Dayanne foi casada com o goleiro Bruno Fernandes e estava com ele quando o então atleta foi acusado de assassinar a modelo Eliza Samudio, em 2010.

O companheiro registrou um boletim de ocorrência (BO) na madrugada de sexta-feira (3), junto à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O casal mora em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Companheiro encontrou cartas e mensagens sobre dívidas

De acordo com o boletim de ocorrência, Dayanne saiu de casa por volta das 11h, após deixar os filhos na residência da mãe. Desde então, ela não fez mais contato com familiares ou amigos.

Além das cartas em tom de despedida, o companheiro encontrou o celular da mulher com conversas que mostravam cobranças de dívidas feitas por agiotas. As informações fazem parte do registro policial e serão apuradas pelas autoridades.

Polícia investiga o desaparecimento

A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada após o desaparecimento. O caso também deverá ser acompanhado pelos órgãos responsáveis pela localização de pessoas desaparecidas.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Dayanne pode acionar o Disque Denúncia (181), a Polícia Militar de Minas Gerais (190), a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida da Polícia Civil de Minas Gerais (0800-2828-197) ou o Disque 100, destinado a denúncias de violações de direitos humanos.

Relembre o caso Eliza Samudio

Em 2013, o goleiro Bruno Fernandes foi condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, com quem teve um relacionamento que resultou no nascimento de Bruninho. A pena foi fixada em 23 anos de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver.

Na época, Dayanne acompanhou o julgamento, realizado em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Eliza Samudio foi assassinada em Minas Gerais, mas o corpo nunca foi localizado. Bruno obteve progressão para o regime semiaberto em 2019 e, desde janeiro de 2023, cumpre liberdade condicional.

(*) Com informações do Portal MSN

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