Mundial de futebol

Jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final.

As oitavas de final começam hoje (4), pela da Copa do Mundo 2026.

A primeira partida será entre Canadá e Marrocos. As equipes se enfrentam em Houston (EUA), às 14h (horário de Brasília).

Mais tarde, às 18h, é a vez do confronto entre Paraguai e França, na Filadélfia.

Os vencedores avançam para as quartas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.

No domingo (5) acontecem as disputas entre Brasil e Noruega, às 17h, em Nova York. Também jogam México e Inglaterra, na Cidade do México, às 21h.

Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final.

Jogos deste sábado, 4 de julho

14h – Canadá x Marrocos (Houston)

18h – Paraguai x França (Filadélfia)

(*) Com informações da Agência Brasil

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