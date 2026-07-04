Copa do Mundo

Goleiro destaca atuação coletiva de Cabo Verde, lamenta a eliminação para a Argentina e agradece a campanha histórica no Mundial de 2026.

Vozinha, goleiro, comentou a eliminação de Cabo Verde para a Argentina na Copa do Mundo da FIFA 2026 e rejeitou as comparações que colocaram o duelo como um confronto individual contra Lionel Messi. Em entrevista coletiva, o atleta afirmou que a partida representou o esforço de toda a seleção cabo-verdiana e lamentou a despedida da competição.

“Não foi Vozinha e Lionel Messi, foi Cabo Verde e Argentina. A nossa equipa lutou, a nossa equipa fez tudo o que era para ganhar o jogo. Não conseguimos, estamos tristes com o resultado, mas temos de estar muito satisfeitos e orgulhosos pelo jogo e por todo o percurso que fizemos aqui no Mundial”, afirmou.

Cabo Verde cai após prorrogação contra a Argentina

A Argentina venceu Cabo Verde por 3 a 2, após uma prorrogação, em partida válida pelos dezesseis avos de final da Copa do Mundo da FIFA 2026. O confronto foi disputado na sexta-feira (3), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Apesar da eliminação, a seleção de Cabo Verde deixou boa impressão ao enfrentar uma das favoritas ao título. Além disso, a equipe protagonizou uma das campanhas mais marcantes da competição.

Vozinha ganha destaque durante a Copa do Mundo

Aos 40 anos, Vozinha, nome esportivo de Josimar José Évora Dias, tornou-se um dos personagens mais comentados do Mundial. O goleiro conquistou torcedores de diferentes países com atuações decisivas, carisma e forte presença nas redes sociais.

Além das defesas importantes, o atleta recebeu amplo apoio da torcida brasileira, impulsionado pelas transmissões da CazéTV. Como resultado, sua popularidade cresceu ao longo da competição.

Campanha histórica de Cabo Verde

Estreante em uma Copa do Mundo, Cabo Verde encerrou sua participação com uma campanha de destaque. A equipe avançou de forma invicta no Grupo H, empatando por 0 a 0 com a Espanha e a Arábia Saudita, além de ficar no 2 a 2 com o Uruguai.

Desse modo, a seleção conquistou reconhecimento internacional pelo desempenho e pela competitividade apresentada diante de adversários tradicionais.

(*) Com informações do Portal MSN

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