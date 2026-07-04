Projetos

Omar Aziz apresenta o Eixo 2 do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas com propostas para saúde, segurança e assistência social.

Omar Aziz, pré-candidato ao Governo do Amazonas, apresenta na próxima segunda-feira (6), às 9h30, no Teatro Manauara, o Eixo 2 do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas. O documento reúne propostas para as áreas de saúde, assistência social e segurança pública.

O evento dá continuidade à série de apresentações dos eixos estratégicos que compõem o plano e será aberto à imprensa.

Eixo reúne propostas para saúde, assistência social e segurança

De acordo com Omar Aziz, o Eixo 2 integra um Programa de Estado construído a partir do diálogo com especialistas, entidades e representantes de diferentes segmentos da sociedade amazonense.

A apresentação contará com a participação de profissionais das áreas contempladas, lideranças políticas, representantes de instituições e convidados.

Segundo Omar Aziz, as propostas foram elaboradas com foco nas particularidades do Amazonas e nos desafios históricos enfrentados pela população, principalmente no interior do estado.

“Governar o Amazonas exige coragem para tomar decisões em cenários imperfeitos. Compreender a realidade amazônica em sua totalidade e assumir a responsabilidade direta de construir soluções concretas para um território de dimensões continentais, com desafios logísticos sem paralelos e enorme diversidade social, é o ponto de partida deste trabalho”, afirmou Omar.

Primeiro eixo foi apresentado em fevereiro

O primeiro eixo do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas foi lançado em fevereiro. A proposta reúne metas e diretrizes voltadas à ampliação do acesso aos serviços públicos, ao fortalecimento da rede de proteção social, à modernização da segurança pública e à melhoria da qualidade de vida da população.

Serviço

Evento: Lançamento do Eixo 2 do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas

Data: Segunda-feira (6)

Horário: 9h30

Local: Teatro Manauara

(*)Com informações da assessoria

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