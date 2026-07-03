Eleições

Pesquisa entrevistou 1.200 eleitores entre os dias 1º e 2 de julho, possui margem de erro de 2,8 pontos percentuais e nível de confiança de 95%

A mais recente pesquisa de intenção de voto para o Governo do Amazonas, divulgada nesta sexta-feira (3) e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-05620/2026, reforça a liderança do senador Omar Aziz (PSD) na disputa pelo Governo do Estado. O levantamento mostra Omar à frente em todos os cenários avaliados, consolidando seu desempenho na corrida eleitoral.

No cenário estimulado, Omar aparece com 33,9% das intenções de voto, abrindo vantagem de mais de 14 pontos sobre o segundo colocado, David Almeida, que registra 19,8%. Na sequência aparecem Roberto Cidade, com 19,2%, e Maria do Carmo, com 18,3%. Os demais nomes não ultrapassam 2% das intenções de voto.

Nas simulações de um eventual segundo turno, Omar vence Maria do Carmo por 55.8% a 34,4%; vence David Almeida por 55,5% a 36,9%; e vence Roberto Cidade por 58,3% a 33,3%.

A pesquisa entrevistou 1.200 eleitores entre os dias 1º e 2 de julho, possui margem de erro de 2,8 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-05620/2026.

(*) Com informações da assessoria

Leia Mais: