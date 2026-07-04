EXPERIÊNCIA INÉDITA

Pela primeira vez, atração da Brahma participa da festa da vitória do Caprichoso na capital amazonense.

O tradicional Caminhão Dourado da Brahma chega a Manaus neste sábado (4) para participar, pela primeira vez, da festa da vitória do Boi Caprichoso na capital. A programação começa às 20h, no Sambódromo, e deve reunir mais de 30 mil pessoas.

Pela primeira vez, a Brahma leva o Caminhão Dourado para a festa da vitória em Manaus. Até o ano passado, a marca encerrava a participação do veículo apenas na comemoração do boi campeão em Parintins.

Agora, a empresa amplia a experiência para a capital amazonense. Segundo a Brahma, a decisão atende a pedidos dos torcedores, que desejavam a presença do caminhão também na celebração realizada em Manaus.

Com isso, a marca reforça a participação em um dos momentos mais tradicionais da temporada bovina. Além disso, a ação aproxima ainda mais a Brahma da torcida azulada.

Durante a festa, o Caminhão Dourado ficará em frente ao Sambódromo. Em seguida, a programação contará com uma participação especial da atração ao longo da comemoração.

Parceira histórica do Festival de Parintins, a Brahma acompanhou toda a temporada bovina e marcou presença no 59º Festival. Assim, a empresa reforça a ligação com a cultura amazônica. Por fim, a marca celebra a vitória do Caprichoso ao lado dos torcedores.

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