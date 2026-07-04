Campanha

Campanha "Tá Liberado Acreditar" recria a "remada viking" em ritmo de samba-reggae para incentivar a torcida brasileira antes do confronto com a Noruega

A Brahma, marca de cerveja da Ambev, lançou, às vésperas do confronto entre Brasil e Noruega, a uma nova ação da campanha “Tá Liberado Acreditar”. Em parceria com o Olodum, a iniciativa busca mobilizar os torcedores e reforçar a confiança na Seleção Brasileira por meio da música e da paixão pelo futebol.

Brahma transforma “remada viking” em samba-reggae

Inspirado na tradicional “remada viking”, coreografia da torcida norueguesa, o vídeo começa com batidas ritmadas de atabaque que fazem referência à cultura do adversário. Em seguida, o ritmo muda para o samba-reggae, transformando o gesto nórdico em uma manifestação da ginga brasileira.

A proposta é conectar os torcedores à identidade cultural do Brasil e incentivar o apoio à Seleção antes da partida decisiva.

Campanha reforça confiança na Seleção Brasileira

A ação integra o movimento “Tá Liberado Acreditar”, campanha da Brahma que convida os brasileiros a resgatarem a confiança na Seleção e nos símbolos que marcaram sua trajetória em Copas do Mundo.

Segundo a marca, o futebol vai além de estatísticas e probabilidades. A campanha destaca manifestações culturais que ajudam a construir a identidade da torcida. Nesse contexto, a participação do Olodum resgata uma memória afetiva ligada ao futebol brasileiro e reforça a mensagem de acreditar na equipe até o fim.

Sobre a Ambev

A Ambev informa que atua em 18 países e mantém um portfólio diversificado de marcas e plataformas voltadas ao varejo e ao consumidor. Entre elas estão o BEES, destinado a parceiros do varejo, e o Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas disponível em mais de 700 cidades brasileiras.

No Brasil, a empresa reúne mais de 24 mil colaboradores. Segundo a companhia, sua cultura incentiva a inovação, o desenvolvimento de soluções para consumidores, clientes e parceiros e a produção de bebidas com foco em qualidade.

A empresa também afirma promover iniciativas voltadas ao consumo responsável de bebidas alcoólicas e ampliar seu portfólio para atender diferentes perfis de consumidores.

(*) Com informações da assessoria

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