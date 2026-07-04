A Festa da Vitória do Caprichoso celebrará a conquista do 27º título do boi-bumbá neste sábado (4), a partir das 21h, no Sambódromo de Manaus. Além de reunir os itens oficiais campeões, o evento contará com atrações musicais e deve atrair milhares de torcedores. Neste ano, a organização também ampliou a estrutura da festa para receber um público maior.
Estrutura ampliada
Pela primeira vez, a festa ocupará, além das tradicionais ferraduras formadas pelas arquibancadas D e H, metade das arquibancadas C e G. Até o ano passado, a comemoração utilizava apenas as ferraduras e a pista do Sambódromo. Com isso, a organização amplia a capacidade do evento e oferece mais espaço para a torcida azulada.
Programação
Ao longo da noite, o público reencontrará os itens oficiais que defenderam o Caprichoso no Festival de Parintins. Estão confirmadas as presenças de:
- Edmundo Oran (apresentador);
- Patrick Araújo (levantador de toadas);
- Caetano Medeiros (amo do boi);
- Marciele Albuquerque (cunhã-poranga);
- Cleise Simas (rainha do folclore);
- Valentina Cid (sinhazinha da fazenda);
- Marcela Marialva (porta-estandarte);
- Erick Beltrão (pajé);
- Alexandre e Edson Azevedo (tripas oficiais).
Além disso, a programação musical contará com:
- Júlio Persil;
- Paulinho Viana;
- Canto da Mata;
- Edilson Santana;
- apresentação dos itens campeões;
- Klinger Jr.;
- Arlindo Neto.
Da mesma forma, a Marujada de Guerra, eleita o Melhor Ritmo do Festival, o Corpo de Dança Caprichoso (CDC) Manaus e a Raça Azul também participarão da celebração.
Enquanto isso, a expectativa da organização é repetir a grande participação da torcida registrada ao longo da temporada bovina.
Segundo o presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, a Festa da Vitória representa o encerramento de um ciclo marcado pelo comprometimento dos torcedores.
“Vivemos uma temporada bovina maravilhosa. A nossa torcida abraçou cada evento, lotou o Sambódromo, participou de toda essa caminhada e ajudou a fortalecer ainda mais o Caprichoso. Agora, encerramos esse ciclo com chave de ouro, comemorando um título mais do que merecido ao lado dos nossos itens campeões.”
Solidariedade
Além da programação cultural, o evento também terá caráter solidário. Por isso, o Movimento Marujada e o Boi Caprichoso convidam os torcedores a doar 1 kg de alimento não perecível. Depois, a organização encaminhará os alimentos às famílias afetadas pelo terremoto na Venezuela.
Faixa etária
Por fim, o Movimento Marujada reforça que não permitirá a entrada de menores de 12 anos. A medida segue o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Portaria nº 003/2023-GJ/JIJI.
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