CELEBRAÇÃO AZULADA

Itens oficiais, shows e estrutura ampliada marcam a festa que comemora o 27º título do boi azul e branco em Manaus.

A Festa da Vitória do Caprichoso celebrará a conquista do 27º título do boi-bumbá neste sábado (4), a partir das 21h, no Sambódromo de Manaus. Além de reunir os itens oficiais campeões, o evento contará com atrações musicais e deve atrair milhares de torcedores. Neste ano, a organização também ampliou a estrutura da festa para receber um público maior.

Estrutura ampliada

Pela primeira vez, a festa ocupará, além das tradicionais ferraduras formadas pelas arquibancadas D e H, metade das arquibancadas C e G. Até o ano passado, a comemoração utilizava apenas as ferraduras e a pista do Sambódromo. Com isso, a organização amplia a capacidade do evento e oferece mais espaço para a torcida azulada.

Programação

Ao longo da noite, o público reencontrará os itens oficiais que defenderam o Caprichoso no Festival de Parintins. Estão confirmadas as presenças de:

Edmundo Oran (apresentador);

Patrick Araújo (levantador de toadas);

Caetano Medeiros (amo do boi);

Marciele Albuquerque (cunhã-poranga);

Cleise Simas (rainha do folclore);

Valentina Cid (sinhazinha da fazenda);

Marcela Marialva (porta-estandarte);

Erick Beltrão (pajé);

Alexandre e Edson Azevedo (tripas oficiais).

Além disso, a programação musical contará com:

Júlio Persil;

Paulinho Viana;

Canto da Mata;

Edilson Santana;

apresentação dos itens campeões;

Klinger Jr.;

Arlindo Neto.

Da mesma forma, a Marujada de Guerra, eleita o Melhor Ritmo do Festival, o Corpo de Dança Caprichoso (CDC) Manaus e a Raça Azul também participarão da celebração.

Enquanto isso, a expectativa da organização é repetir a grande participação da torcida registrada ao longo da temporada bovina.

Segundo o presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, a Festa da Vitória representa o encerramento de um ciclo marcado pelo comprometimento dos torcedores.

“Vivemos uma temporada bovina maravilhosa. A nossa torcida abraçou cada evento, lotou o Sambódromo, participou de toda essa caminhada e ajudou a fortalecer ainda mais o Caprichoso. Agora, encerramos esse ciclo com chave de ouro, comemorando um título mais do que merecido ao lado dos nossos itens campeões.”

Solidariedade

Além da programação cultural, o evento também terá caráter solidário. Por isso, o Movimento Marujada e o Boi Caprichoso convidam os torcedores a doar 1 kg de alimento não perecível. Depois, a organização encaminhará os alimentos às famílias afetadas pelo terremoto na Venezuela.

Faixa etária

Por fim, o Movimento Marujada reforça que não permitirá a entrada de menores de 12 anos. A medida segue o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Portaria nº 003/2023-GJ/JIJI.

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