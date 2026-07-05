A plateia que assistia ao show de Alcione, 78, na noite deste sábado (4), no Arraial do Ipem, em São Luís (MA), levou um susto.
A cantora, que por um tempo fez shows sentada após passar por cirurgias no quadril e na coluna, se desequilibrou e caiu durante a apresentação.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da queda da artista. É possível reparar que havia uma cadeira no palco, atrás dela, retirada momentos antes.
Rapidamente, integrantes da equipe de Alcione a ajudaram a se levantar. Ela continuou a apresentação normalmente após o incidente.
Neste domingo (5), a cantora postou um vídeo no Instagram para tranquilizar seus fãs. Ela disse que está ótima, agradeceu a preocupação e citou um trecho da música “Volta por cima”, famosa na voz de Beth Carvalho.
“Vem cá, vocês acham que é um tombinho que vai me derrubar? Um tombo? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, que eu não sou uma qualquer. Tô ótima e obrigada pela preocupação, gente”, disse.
🚨AGORA: Alcione cai no palco durante apresentação em São Luís. pic.twitter.com/6IIIWbwag9— Hora da Fofoca (@horadafofocatv) July 5, 2026
(*) Com informações da Folha Press
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