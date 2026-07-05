Escalação

Confira as escalações de Brasil x Noruega, onde assistir ao vivo e os detalhes do duelo pelas oitavas da Copa do Mundo de 2026.

Publicado em 05 de julho de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Brasil e Noruega já estão escalados para o confronto deste domingo (5), válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida começa às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A Seleção Brasileira garantiu vaga nas oitavas após vencer o Japão de virada. Os japoneses abriram o placar com Sano, mas Casemiro e Martinelli marcaram os gols que asseguraram a classificação do Brasil.

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A Noruega também avançou às oitavas de final após derrotar a Costa do Marfim por 2 a 1, em Dallas. O gol da vitória foi marcado por Erling Haaland nos minutos finais da partida.

Brasil e Noruega estão escalados

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Martinelli; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Moller Wolfe; Berge, Berg e Odegaard; Nusa, Sorloth e Haaland.

Onde assistir a Brasil x Noruega

TV: Globo, SBT, SporTV e N Sports.

Streaming: Ge TV (disponível no Globoplay) e CazéTV (YouTube).

Tempo real: CNN Esportes.

Ficha técnica de Brasil x Noruega

Data: 5/07/2026 (corrigido; o texto informava “50/07/2026”)

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.

Fase: Oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

(*) Com informações da CNN Brasil

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