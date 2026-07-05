Copa do Mundo

Seleção busca quebrar tabus históricos contra europeus e tenta primeira vitória sobre a Noruega em Mundiais.

A Seleção Brasileira entra em campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (5), às 17h (de Brasília), contra a Noruega, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O Brasil busca avançar no torneio e quebrar alguns tabus históricos.

O primeiro desafio é vencer pela primeira vez o rival europeu. As equipes se enfrentaram apenas uma vez em Copas do Mundo, na fase de grupos da edição de 1998, na França, quando a Noruega venceu por 2 a 1, de virada.

Brasil tenta encerrar tabus históricos contra europeus

Outro obstáculo para a Seleção Brasileira é o jejum de 24 anos sem vitórias sobre seleções europeias em mata-matas de Copa do Mundo. A última vitória ocorreu em 2002, quando o Brasil superou a Alemanha na final.

O técnico Carlo Ancelotti destacou a necessidade de evolução da equipe após o triunfo por 2 a 1 sobre o Japão na fase anterior. A Noruega também venceu pelo mesmo placar ao eliminar a Costa do Marfim.

“A Copa do Mundo reserva sofrimento e alívio. Temos que trabalhar para evoluirmos ainda mais dentro da competição para seguirmos avançando no torneio”, disse Ancelotti.

Noruega promete jogo competitivo contra o Brasil

Pelo lado norueguês, o técnico Ståle Solbakken afirmou que sua equipe “está indo atrás do Brasil”, mas esclareceu que não se tratava de provocação, e sim de respeito ao trabalho de Ancelotti, a quem considera um dos melhores treinadores do mundo.

Regulamento do confronto

Quem vencer avança às quartas de final. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos. Persistindo a igualdade, a vaga será definida nos pênaltis.

Onde assistir Brasil x Noruega

Brasil x Noruega, neste domingo (5), às 17h (de Brasília), terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+.

Prováveis escalações

A principal dúvida do Brasil está no meio de campo, devido à ausência de Lucas Paquetá, lesionado na coxa esquerda. Danilo Santos é o favorito para a vaga, mas Martinelli também aparece como opção, o que poderia deslocar Matheus Cunha.

A provável escalação da Seleção Brasileira é: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos (Martinelli); Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

A Noruega deve manter sua base titular: Nyland; Ryerson, Ajer, Østigård e Bjørkan; Berg, Odegaard e Berge; Sørloth, Haaland e Nusa.

Arbitragem

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Corey Parker e Kyle Atkins (EUA)

VAR: Tatiana Guzman (Nicarágua)

(*) Com informações da ESPN Brasil

Leia Mais: