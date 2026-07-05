Oportunidade

Oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação. Atendimento ocorre das 8h às 14h em dois postos do Sine Manaus.

Publicado em 05 de julho de 2026

Por Em Tempo*

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A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, disponibiliza 757 vagas de emprego em diversas áreas de atuação nesta segunda-feira, 6 de julho, das 8h às 14h.

Os candidatos podem validar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br/trabalho.

Onde participar da seleção

Para participar da pré-seleção, concorrer a uma das vagas ou receber orientações sobre cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus:

Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul;

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Documentos necessários

Os interessados devem apresentar:

comprovante de vacinação contra a Covid-19;

currículo atualizado;

certificados de cursos;

documentos pessoais originais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e comprovante de residência).

Não é necessário apresentar cópias, apenas os documentos originais.

Além disso, é importante manter o cadastro atualizado, principalmente após concluir novas qualificações. Para algumas vagas, poderão ser exigidos cursos ou certificações específicas. Por isso, os candidatos devem verificar atentamente os requisitos obrigatórios de cada oportunidade.

Divulgação das vagas segue legislação

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) destaca que, em cumprimento ao artigo 5º da Constituição Federal e ao artigo 373-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), informações relacionadas a sexo, idade, cor ou situação familiar não podem constar na divulgação das vagas.

Orientações sobre vestimenta

Os candidatos também devem observar as regras de vestimenta para acesso aos postos do Sine Manaus. Assim, não será permitida a entrada com bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas ou chinelos.

Vagas novas disponíveis

Auxiliar de Carga e Descarga (20 vagas)

Escolaridade: ensino fundamental completo.

Experiência: seis meses comprovados na Carteira de Trabalho ou como trabalhador avulso.

Requisitos obrigatórios: documentação completa, incluindo dispensa militar.

Atividades: separar produtos conforme a nota fiscal e realizar a carga e descarga de mercadorias nos caminhões.

Disponível até 6/7/2026 ou enquanto a vaga permanecer aberta.

Armador (2 vagas)

Escolaridade: ensino fundamental completo.

Experiência: seis meses comprovados na Carteira de Trabalho.

Requisitos obrigatórios: documentação completa, incluindo dispensa militar.

Atividades: executar armações conforme o projeto, conferir materiais, distribuir equipes e realizar armações de sapatas, caixas, pilares, vigas, lajes e demais estruturas de ferragem.

Disponível até 6/7/2026 ou enquanto a vaga permanecer aberta.

Agente de Portaria (10 vagas)

Escolaridade: ensino médio completo.

Experiência: seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego.

Requisitos obrigatórios:

curso de Agente de Portaria;

informática básica;

conhecimento em Código Q;

disponibilidade de horário;

documentação completa, incluindo dispensa militar.

Atividades: zelar pelo patrimônio, controlar o fluxo de pessoas, identificar e orientar visitantes, realizar rondas, acompanhar pessoas e mercadorias e executar pequenas manutenções no local de trabalho.

Disponível até 6/7/2026 ou enquanto a vaga permanecer aberta.

(*) Com informações da Prefeitura de Manaus

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