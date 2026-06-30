Oportunidades

Candidatos podem concorrer às oportunidades em diversas áreas de atuação nos postos de atendimento da capital

Publicado em 30 de junho de 2026

Por Em Tempo*

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A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferece 750 vagas de emprego em diversas áreas de atuação nesta quarta-feira (1º), das 8h às 14h. Os candidatos podem validar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

Como participar da seleção

Para participar da pré-seleção, concorrer a uma das vagas ou receber orientação sobre cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus:

Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul;

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Documentos necessários

Os interessados devem apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19, currículo atualizado, certificados de cursos e documentos pessoais originais, como RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de escolaridade e de residência. Não é necessário levar cópias.

Além disso, é importante manter o cadastro atualizado, principalmente após a conclusão de cursos de qualificação. Para algumas vagas, poderão ser exigidos documentos complementares, como certificados e cursos específicos. Por isso, os candidatos devem verificar atentamente os requisitos obrigatórios de cada oportunidade.

Orientações aos candidatos

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) ressalta que, em cumprimento ao artigo 5º da Constituição Federal e ao artigo 373-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), critérios relacionados a sexo, idade, cor ou situação familiar não podem constar na divulgação das vagas.

Por fim, os candidatos devem observar as normas de vestimenta para acessar os postos de atendimento. Não será permitida a entrada de pessoas usando bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas ou chinelos.

VAGAS NOVAS – 143

2 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recebimento, carga e descarga de veículos, conferência, organização de produtos, estocagem, separação e preparo de produtos.

Disponível até 1º/7/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Auxiliar de Expedição

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a carga e descarga dos veículos; realizar separação dos pedidos conforme nota fiscal; realizar a movimentação de produtos no armazém; executar o 5S na organização dos produtos.

Disponível até 1º/7/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a carga e descarga dos veículos; realizar separação dos pedidos conforme nota fiscal; realizar a movimentação de produtos no armazém; executar o 5S na organização dos produtos.

Disponível até 1º/7/2026 ou encerramento da vaga

(*) Com informações da assessoria

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