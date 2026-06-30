A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferece 750 vagas de emprego em diversas áreas de atuação nesta quarta-feira (1º), das 8h às 14h. Os candidatos podem validar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.
Como participar da seleção
Para participar da pré-seleção, concorrer a uma das vagas ou receber orientação sobre cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus:
- Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul;
- Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.
Documentos necessários
Os interessados devem apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19, currículo atualizado, certificados de cursos e documentos pessoais originais, como RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de escolaridade e de residência. Não é necessário levar cópias.
Além disso, é importante manter o cadastro atualizado, principalmente após a conclusão de cursos de qualificação. Para algumas vagas, poderão ser exigidos documentos complementares, como certificados e cursos específicos. Por isso, os candidatos devem verificar atentamente os requisitos obrigatórios de cada oportunidade.
Orientações aos candidatos
A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) ressalta que, em cumprimento ao artigo 5º da Constituição Federal e ao artigo 373-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), critérios relacionados a sexo, idade, cor ou situação familiar não podem constar na divulgação das vagas.
Por fim, os candidatos devem observar as normas de vestimenta para acessar os postos de atendimento. Não será permitida a entrada de pessoas usando bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas ou chinelos.
VAGAS NOVAS – 143
2 vagas – Auxiliar de Estoque
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – recebimento, carga e descarga de veículos, conferência, organização de produtos, estocagem, separação e preparo de produtos.
Disponível até 1º/7/2026 ou encerramento da vaga
4 vagas – Auxiliar de Expedição
Escolaridade – ensino fundamental completo;
Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – realizar a carga e descarga dos veículos; realizar separação dos pedidos conforme nota fiscal; realizar a movimentação de produtos no armazém; executar o 5S na organização dos produtos.
Disponível até 1º/7/2026 ou encerramento da vaga
3 vagas – Motorista de Caminhão
Escolaridade – ensino médio completo;
Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;
Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D e possuir documentação completa (com dispensa militar);
Atividades – realizar a carga e descarga dos veículos; realizar separação dos pedidos conforme nota fiscal; realizar a movimentação de produtos no armazém; executar o 5S na organização dos produtos.
Disponível até 1º/7/2026 ou encerramento da vaga
(*) Com informações da assessoria
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