Gritos e tiros

Moradores ouviram pedidos de socorro e disparos antes de encontrarem o corpo da vítima em Itacoatiara.

Criminosos executaram um homem, ainda não identificado, a tiros na noite de domingo (5), em uma área de mata entre os bairros Santo Antônio e São Cristóvão, em Itacoatiara, no interior do Amazonas. Antes de encontrarem o corpo, moradores ouviram gritos de socorro seguidos por vários disparos de arma de fogo.

Logo depois, os próprios moradores fizeram buscas na região e encontraram a vítima em um terreno de difícil acesso. Em seguida, eles acionaram a Polícia Militar.

Área é apontada como ponto de tráfico

Segundo a Polícia Militar, uma emissora de rádio funcionava no local no passado. Atualmente, a área está abandonada. Além disso, testemunhas afirmaram que traficantes passaram a usar o espaço para consumir e comercializar drogas.

O homem vestia apenas uma camisa preta e um calção. Além disso, o corpo apresentava diversas marcas de tiros.

Agora, a Polícia Civil de Itacoatiara investiga a identidade da vítima, tenta identificar os autores dos disparos e busca esclarecer a motivação do crime.

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