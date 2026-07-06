Polêmica

Atacante Folarin Balogun está liberado para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final após decisão da entidade.

A Fifa anulou a suspensão automática do atacante Folarin Balogun e liberou o jogador para enfrentar a Belgium national football team nas oitavas de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (6). Além disso, o caso ganhou repercussão após a revelação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e pediu a revisão da punição.

Balogun recebeu cartão vermelho na vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 sobre a Bósnia após uma entrada dura em Tarik Muharemovic. Em seguida, o árbitro confirmou a expulsão após revisão do VAR. Por isso, o atacante cumpriria suspensão automática na partida seguinte.

No entanto, a Fifa decidiu manter o cartão vermelho. Mesmo assim, a entidade suspendeu a aplicação da punição com base no artigo 27 do Código Disciplinar.

Segundo a Fifa, Balogun ficará em período probatório por um ano. Caso cometa outra infração semelhante nesse intervalo, a entidade poderá aplicar a suspensão. Além disso, o atacante ainda poderá receber uma nova punição.

Federação Belga contesta decisão

A Federação Real Belga de Futebol reagiu com surpresa. Além disso, a entidade afirmou que a medida contraria o regulamento da Copa do Mundo, que prevê suspensão automática para jogadores expulsos com cartão vermelho direto.

“O Artigo 66.4 do mesmo Código Disciplinar da Fifa estabelece claramente que um cartão vermelho (expulsão) resulta automaticamente em suspensão para a próxima partida da equipe, como tem sido o caso para todos os cartões vermelhos anteriores emitidos durante esta Copa do Mundo da Fifa”, afirmou a Federação.

A entidade também informou que estuda as medidas cabíveis. Além disso, defendeu que a regra valeu para todos os demais casos registrados durante a competição.

Trump comemora decisão

Após a mudança, Trump agradeceu publicamente à Fifa em uma publicação na rede Truth Social.

“Agradeço à Fifa por fazer o que era certo e reverter uma grande injustiça”, escreveu o presidente dos Estados Unidos.

Por fim, a Federação de Futebol dos Estados Unidos comemorou a decisão. Além disso, confirmou que Balogun estará à disposição para enfrentar a Bélgica.

Foto: Redes Sociais

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