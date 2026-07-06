Estados Unidos e Bélgica se enfrentam às 21h (de Brasília) desta segunda-feira (6), no estádio de Seattle, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto vale vaga nas quartas de final. Além disso, coloca frente a frente duas seleções que chegam embaladas após classificações marcantes.
Os norte-americanos avançaram depois de vencer a Bósnia por 2 a 0, mesmo atuando boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. Já a Bélgica eliminou Senegal por 3 a 2, de virada, na prorrogação. Por isso, a expectativa é de um duelo equilibrado.
Onde assistir Estados Unidos x Bélgica
A partida terá transmissão ao vivo por:
- Globo;
- sportv;
- ge TV;
- SBT;
- CazéTV.
Provável escalação dos Estados Unidos
O técnico Mauricio Pochettino ganhou um reforço importante para o confronto. Após decisão da Fifa, o atacante Folarin Balogun poderá atuar mesmo depois da expulsão contra a Bósnia. Assim, ele deve começar entre os titulares.
Provável escalação: Matthew Freese; Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Christian Pulišić e Weston McKennie; Folarin Balogun.
Provável escalação da Bélgica
Do outro lado, o técnico Rudi Garcia deve manter a base da equipe que eliminou Senegal. Além disso, Romelu Lukaku disputa uma vaga entre os titulares. Já o zagueiro Debast pode fazer a primeira partida nesta edição da Copa.
Provável escalação: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Vanaken, Tielemans e Kevin De Bruyne; Trossard, Doku e De Ketelaere (Lukaku).
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