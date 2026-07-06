CRIME NO ESPORTE

Carlos "Esquisito" aproveitava a confiança de atletas para desviar caronas até motéis; ele também é acusado de oferecer menores de idade a patrocinadores em torneios.

A polícia prendeu o professor de jiu-jítsu Carlos Vieira Holanda na manhã desta segunda-feira (6), no Amazonas. Investigado por assédio sexual, importunação sexual e estupro de vulnerável, ele estava foragido. As autoridades o procuravam por suspeita de cometer crimes sexuais contra diversas vítimas.

Os agentes efetuaram a prisão após semanas de buscas. No fim de maio, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) divulgou a foto de Carlos e pediu o apoio da população para localizá-lo.

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De acordo com as investigações, o professor de jiu-jítsu, conhecido como “Esquisito”, utilizava sua posição de confiança sobre as atletas para cometer os abusos.

Segundo os relatos, o investigado oferecia carona para as vítimas. Durante o trajeto, ele as levava à força para motéis, onde cometia os crimes. O treinador também enfrenta a acusação de levar atletas menores de idade para competições esportivas para oferecê-las a patrocinadores.

Reprodução

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