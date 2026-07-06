Oportunidades

Portarias autorizam concursos para a Receita Federal e o Banco Central; editais devem ser publicados em até seis meses.

A Receita Federal e o Banco Central (BC) foram autorizados a realizar concursos públicos para a contratação de servidores. Ao todo, serão ofertadas 316 vagas, sendo 146 para a Receita Federal e 170 para o Banco Central.

A Portaria nº 5.505, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), distribui as 146 vagas da Receita Federal entre os cargos de Analista Tributário, com 116 vagas, e Auditor Fiscal, com 30 vagas. Ambos os cargos exigem nível superior.

Banco Central ofertará 170 vagas

Já a Portaria nº 5.508 autoriza o Banco Central a abrir 170 vagas para cargos de níveis intermediário e superior.

Desse total, serão 100 vagas para auditor (nível superior), 50 para técnico (nível intermediário) e 20 para procurador (nível superior).

Quando os editais serão publicados?

Conforme as portarias assinadas pela ministra do MGI, Esther Dweck, a Receita Federal e o Banco Central terão até seis meses para publicar os editais dos concursos, contados a partir da última sexta-feira (3), data em que as autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União.

Caso o prazo não seja cumprido, as portarias que autorizam o preenchimento das vagas por meio de concurso público perderão a validade.

Além disso, se os editais forem publicados dentro do período estabelecido, o intervalo mínimo entre a publicação e a aplicação da primeira prova deverá ser de dois meses.

(*) Com informações da Agência Brasil

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