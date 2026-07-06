A Espanha derrotou Portugal por 1 a 0 nesta segunda-feira (6), em Dallas, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Além da classificação espanhola, o confronto ficou marcado pela despedida de Cristiano Ronaldo da história dos Mundiais.
O gol da vitória saiu nos minutos finais da partida. Mikel Merino recebeu um passe preciso de Ferran Torres dentro da área e finalizou na saída do goleiro Diogo Costa, confirmando o triunfo espanhol no AT&T Stadium.
Cristiano Ronaldo encerra trajetória em Copas
Com o resultado, Cristiano Ronaldo encerrou sua participação em Copas do Mundo após seis edições disputadas. Ao longo da carreira no torneio, o atacante português marcou 11 gols em 27 partidas.
Além disso, o primeiro gol do craque em uma fase eliminatória aconteceu no jogo anterior, quando Portugal venceu a Croácia por 2 a 1, pelos 16-avos de final.
Agora, a Espanha aguarda o vencedor do duelo entre Estados Unidos e Bélgica, que acontece nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.
A próxima partida da seleção espanhola será na sexta-feira (10), às 16h, no SoFi Stadium, em Los Angeles.
Espanha e Portugal fazem jogo equilibrado
O confronto começou movimentado. Logo aos três minutos, a Espanha criou a primeira oportunidade com Mikel Oyarzabal, que finalizou para defesa do goleiro Diogo Costa.
Em seguida, Portugal respondeu com João Cancelo, que tentou de longe, mas mandou a bola acima do gol espanhol.
Aos oito minutos, Dani Olmo encontrou Oyarzabal livre na área. O atacante espanhol bateu cruzado, porém a finalização passou para fora.
Cristiano Ronaldo teve sua primeira chance aos 12 minutos. O português recebeu espaço e finalizou forte, mas parou na defesa do goleiro Unai Simón.
Pouco depois, aos 16 minutos, Lamine Yamal levou perigo ao cortar a marcação e finalizar. No rebote, Álex Baena também tentou, mas Diogo Costa evitou o gol espanhol.
Portugal quase abre o placar
Apesar da pressão inicial da Espanha, Portugal também criou boas oportunidades. Aos 37 minutos, Pedro Neto cruzou na segunda trave e João Félix cabeceou para defesa de Unai Simón.
Na sequência, Cristiano Ronaldo tentou aproveitar o rebote, mas novamente o goleiro espanhol levou a melhor.
Pouco depois, Portugal quase marcou. Nuno Mendes acertou o travessão e impediu que a equipe portuguesa saísse na frente.
Espanha decide no fim e garante classificação
Após o intervalo, o ritmo da partida diminuiu. As duas seleções passaram a encontrar dificuldades para criar chances claras.
Aos 14 minutos da segunda etapa, João Félix cruzou para Cristiano Ronaldo, que tentou finalizar, mas mandou a bola para fora.
Depois disso, a Espanha voltou a pressionar. Pedri arriscou de fora da área, mas a defesa portuguesa desviou a bola para escanteio.
Aos 20 minutos, Álex Baena finalizou após recuperar a posse no ataque, porém Diogo Costa fez uma defesa tranquila.
Na reta final, a seleção espanhola aumentou a intensidade. Lamine Yamal cobrou falta perigosa aos 28 minutos, mas o goleiro português defendeu.
Portugal respondeu aos 31 minutos com Bruno Fernandes, que finalizou para fora.
No entanto, a Espanha manteve a pressão e encontrou o gol decisivo nos acréscimos. Ferran Torres fez uma bela assistência para Mikel Merino, que bateu colocado e garantiu a classificação espanhola para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
(*) Com informações da CNN Brasil
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