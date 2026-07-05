Despedida

Astro português anuncia despedida dos Mundiais antes do duelo entre Portugal e Espanha pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O astro Cristiano Ronaldo confirmou, neste domingo (5), que esta será sua última participação em uma Copa do Mundo. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva antes do confronto entre Portugal e Espanha, válido pelas oitavas de final do Mundial.

A despedida já era considerada provável em razão dos 41 anos do atacante. Ainda assim, muitos torcedores mantinham a expectativa de vê-lo disputar mais uma edição da competição, principalmente pelo bom condicionamento físico apresentado pelo jogador.

“É uma pergunta interessante. Vou aproveitar o último Mundial, porque será o meu último. E espero que não seja amanhã (contra a Espanha) o meu último jogo.”, afirmou o craque português.

Irmã de Cristiano Ronaldo já havia indicado despedida

Na última semana, a irmã de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, pediu aos torcedores que aproveitassem o que pode ser a última passagem do atacante pela seleção portuguesa.

No entanto, após o confronto contra a Croácia, Cristiano Ronaldo evitou confirmar a decisão. Na ocasião, o jogador afirmou que “não toma decisões de cabeça quente”.

Agora, o camisa 7 confirmou que esta será sua última Copa do Mundo, encerrando as especulações sobre sua participação em futuras edições do torneio.

(*) Com informações da CNN Brasil

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