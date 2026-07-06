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Legacy Contest reúne estudantes em desafios gamificados com tecnologia, criatividade e soluções para aprimorar a gestão pública municipal

A Prefeitura de Manaus realiza, nesta sexta-feira e sábado, 10 e 11 de julho, o “Legacy Contest – O Legado da Inovação”, competição que incentiva jovens talentos a desenvolver soluções por meio da tecnologia e da criatividade.

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) organiza a iniciativa em parceria com a Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad) e a Tecnogame.

O evento ocorre no espaço da Tecnogame, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Além disso, a programação reúne exclusivamente estagiários que atuam nos órgãos da administração municipal.

Competição incentiva criatividade e transformação digital

O secretário da Semtepi, Alonso Oliveira, explicou que a iniciativa aproxima os estudantes das práticas de transformação digital. Para isso, a programação oferece atividades interativas, como quizzes, realidade virtual e arenas de resolução de problemas.

Além disso, o projeto busca desenvolver habilidades como criatividade, liderança e cooperação entre os participantes.

“O ‘Legacy Contest’ reforça o nosso compromisso com a formação de jovens talentos, promovendo ambientes colaborativos que estimulam soluções para a gestão pública. Essa parceria entre a Semtepi, a Semad e a Tecnogame evidencia o papel da prefeitura em usar a inovação, a tecnologia e a economia criativa como instrumentos reais de transformação social, fortalecendo a qualificação de quem está começando a construir a Manaus do futuro”, disse Alonso.

Estagiários participam de desafios de inovação

A competição reúne estagiários da Prefeitura de Manaus. Além disso, os setores de Recursos Humanos das secretarias responsáveis encaminham as orientações e os convites aos participantes.

Dessa maneira, a iniciativa aproxima os estudantes dos projetos de inovação da gestão municipal e estimula a criação de novas ideias para o serviço público.

“Palco da Inovação” reúne propostas para desafios públicos

Entre os destaques da programação está o “Palco da Inovação”, arena que reúne as equipes finalistas da competição.

Nesse espaço, os estudantes apresentam propostas para resolver desafios reais enfrentados pela administração pública municipal.

Além disso, as secretarias poderão avaliar as ideias desenvolvidas durante o evento. Assim, o Legacy Contest amplia o diálogo entre jovens talentos e gestão pública, funcionando como um espaço de criação de soluções para melhorar os serviços oferecidos à população de Manaus.

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