TRANSPORTE COLETIVO

Passageiros relataram demora em ônibus na manhã desta terça. Sindicato convocou coletiva para explicar a decisão da Justiça e informar os próximos passos da categoria.

A possibilidade de uma greve de ônibus em Manaus continua gerando dúvidas entre os passageiros. Na manhã desta terça-feira (7), usuários relataram demora na chegada de coletivos e maior tempo de espera em estações e paradas da capital.

Mesmo assim, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus ainda não confirmou oficialmente o início da paralisação.

O que aconteceu?

Na semana passada, os rodoviários aprovaram um indicativo de greve durante uma assembleia. Segundo o sindicato, a categoria cobra o pagamento dos salários dentro do prazo, a regularização dos depósitos do FGTS e do INSS e o pagamento das gratificações em dinheiro.

O que mudou?

Na segunda-feira (6), o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região concedeu uma liminar favorável ao sindicato. Com isso, as empresas do transporte coletivo deverão cumprir os prazos previstos na Convenção Coletiva para pagar salários e benefícios.

Além disso, a desembargadora Solange Maria Santiago Morais determinou multa de R$ 5 mil por dia de atraso, limitada a R$ 100 mil, caso as empresas descumpram a decisão. Segundo a magistrada, os valores deverão beneficiar diretamente os trabalhadores prejudicados.

E a greve?

Por enquanto, o sindicato não confirmou oficialmente o início da paralisação.

Por isso, a entidade convocou uma entrevista coletiva para as 11h desta terça-feira, na sede administrativa.

Durante o encontro, o presidente Givancir Oliveira vai explicar os efeitos da decisão judicial, esclarecer os possíveis impactos para o transporte coletivo e informar quais serão os próximos passos da categoria.

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