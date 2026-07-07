Educação

Candidatos têm até sexta-feira (10) para disputar bolsas integrais e parciais em faculdades particulares.

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) 2026 começaram nesta terça-feira (7) e seguem abertas até sexta-feira (10). O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação de instituições privadas de ensino superior para o segundo semestre de 2026.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Além disso, as bolsas integrais cobrem 100% da mensalidade. Já as bolsas parciais garantem desconto de 50% no valor do curso.

Quem pode participar

Para concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 ou 2025. Nesse caso, o sistema considera automaticamente a edição em que o estudante obteve a melhor nota.

Além disso, o candidato precisa alcançar média mínima de 450 pontos nas cinco provas do Enem e não pode ter zerado a redação. Por outro lado, quem fez o exame como treineiro não poderá participar da seleção.

Além da nota no Enem, o Prouni também leva em conta a renda familiar dos candidatos. Para disputar uma bolsa integral, a renda bruta mensal por pessoa deve ser de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas parciais atendem estudantes com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa.

Como fazer a inscrição

Durante o período de inscrição, o candidato deve acessar o sistema exclusivamente pela internet. Em seguida, poderá escolher até duas opções de curso, indicando a instituição de ensino, o turno e a modalidade de concorrência.

Depois disso, o sistema classifica os candidatos com base na nota do Enem e na quantidade de bolsas disponíveis para cada curso. Como as notas de corte mudam ao longo do período de inscrição, o estudante deve acompanhar as atualizações até o encerramento do prazo.

Confira o cronograma

Inscrições: de 7 a 10 de julho;

Resultado da primeira chamada: 15 de julho;

Comprovação das informações da primeira chamada: de 15 a 24 de julho;

Resultado da segunda chamada: 5 de agosto;

Comprovação das informações da segunda chamada: de 5 a 14 de agosto;

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de agosto;

Divulgação da lista de espera: 1º de setembro;

Entrega dos documentos da lista de espera: de 1º a 14 de setembro.

Por fim, os candidatos pré-selecionados deverão apresentar à instituição de ensino a documentação que comprove as informações declaradas durante a inscrição.

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