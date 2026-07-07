Vale vaga nas quartas

Messi e Salah comandam o duelo inédito que vale vaga nas quartas de final do Mundial.

A Argentina e o Egito entram em campo nesta terça-feira (7), às 13h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada em Atlanta. Além disso, quem vencer enfrentará nas quartas de final o classificado do duelo entre Suíça e Colômbia.

Pela primeira vez, as duas seleções se enfrentam na história. De um lado, a Argentina aposta no talento de Lionel Messi, artilheiro desta edição da Copa do Mundo. Enquanto isso, o Egito deposita suas esperanças em Mohamed Salah, principal referência da equipe no torneio.

A Argentina garantiu a vaga após vencer Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação, depois de uma campanha consistente na fase de grupos. Já o Egito avançou às oitavas pela primeira vez ao somar cinco pontos na fase inicial. Em seguida, a equipe eliminou a Austrália nos pênaltis após empate por 1 a 1.

Onde assistir Argentina x Egito

A partida terá transmissão ao vivo pela:

TV Globo

SporTV

ge TV

SBT

CazéTV

Provável escalação da Argentina

O técnico Lionel Scaloni deve ter apenas um desfalque. O lateral-esquerdo Facundo Medina sentiu uma lesão na partida anterior e segue como dúvida. Por isso, Nicolás Tagliafico deve começar entre os titulares.

Provável escalação: Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Mac Allister, Enzo Fernández e De Paul; Messi, Almada e Lautaro Martínez (Julián Álvarez).

Provável escalação do Egito

O técnico Hossam Hassan deve contar com força máxima. Antes da fase eliminatória, Mohamed Salah preocupou a comissão técnica por causa da condição física. No entanto, o atacante atuou normalmente na última partida e está confirmado entre os titulares.

Provável escalação: Shobeir; Hany, Fathi (Rabia), Yasser Ibrahim e Hafez; Lashin, Attia e Salah; Ashour, Zico e Marmoush.

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