Eleições

Pesquisa do Instituto Veritá aponta Flávio Bolsonaro na liderança da disputa presidencial no Amazonas e projeta vantagem no segundo turno.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, lidera a intenção de voto no Amazonas, segundo levantamento do Instituto Veritá divulgado nesta terça-feira (7).

A pesquisa mostra Flávio Bolsonaro com 47,7% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 41,9%.

Além dos dois principais nomes, o levantamento avaliou outros pré-candidatos à Presidência da República. Renan Santos (Missão) registrou 2,9%; Augusto Cury (Avante), 2,4%; Joaquim Barbosa (DC), 0,8%; Ronaldo Caiado (PSD), 0,6%; Cabo Daciolo (Mobiliza), 0,5%; Romeu Zema (Novo), 0,2%; Edmilson Costa (PCB), Samara Martins (UP) e outro candidato aparecem com até 0,2% dos votos válidos.

Segundo turno

O Instituto Veritá também simulou um eventual segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula.

Nesse cenário, o pré-candidato do PL alcança 53,3% dos votos válidos, enquanto Lula registra 46,7%.

Além disso, 5,8% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou nulo. Outros 3,9% afirmaram não saber em quem votar ou preferiram não responder.

Metodologia da pesquisa

O Instituto Veritá entrevistou 1.220 eleitores no Amazonas entre os dias 1º e 5 de julho. As entrevistas foram realizadas por meio de ligações telefônicas, entrevistas auditadas e visitas domiciliares com pessoas de 16 anos ou mais.

A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números TRE: AM-03497/2026 e TSE: BR-03439/2026.

Pré-campanha de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro confirmou que disputará a Presidência da República após, segundo ele, atender a um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A oficialização da candidatura ocorrerá durante as convenções partidárias. A convenção nacional do Partido Liberal (PL) está marcada para o dia 25 de julho, em São Paulo.

Nas últimas semanas, a pré-campanha enfrentou desafios, entre eles tensões internas no partido e repercussões de investigações envolvendo aliados do senador no Rio de Janeiro.

Recentemente, Flávio Bolsonaro viajou aos Estados Unidos para pedir o adiamento das tarifas de 25% propostas pelo governo norte-americano sobre produtos brasileiros. Segundo o senador, a medida poderia influenciar o cenário eleitoral e beneficiar politicamente o presidente Lula.

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