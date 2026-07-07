Colaboração

Cartas de convocação informam funções, locais de trabalho e orientações para treinamento dos eleitores que atuarão no pleito de outubro

A Justiça Eleitoral começou a convocar os mesários e demais colaboradores que atuarão como apoio logístico nas eleições de outubro. Os convocados receberão uma carta com informações sobre a função que será exercida durante o pleito, a seção eleitoral onde irão trabalhar e os detalhes sobre o treinamento obrigatório.

Convocados podem solicitar dispensa da função

Os eleitores convocados para atuar como mesários podem solicitar dispensa por meio de requerimento enviado ao juiz da zona eleitoral responsável. O pedido deve ser apresentado no prazo de cinco dias após a publicação do edital de nomeação.

Além disso, o convocado precisa apresentar uma justificativa que comprove a impossibilidade de participar do processo eleitoral.

Mesários auxiliam na organização da votação

Durante o dia da eleição, os mesários são responsáveis pela identificação dos eleitores, pelo procedimento da zerésima — documento que comprova que a urna eletrônica não possui votos registrados antes do início da votação — e por outras atividades relacionadas ao funcionamento da seção eleitoral.

Em geral, a Justiça Eleitoral mantém a convocação de pessoas que já participaram de eleições anteriores. O chamado pode ocorrer por convocação direta, com base na lista de eleitores da zona eleitoral, ou por meio do cadastro voluntário de interessados em colaborar com o processo eleitoral.

Trabalho garante benefícios aos participantes

Embora a atuação dos mesários não seja remunerada, a Justiça Eleitoral oferece benefícios aos colaboradores. Entre eles estão dois dias de folga para cada dia de trabalho ou treinamento realizado, auxílio-alimentação de R$ 65 e a possibilidade de contabilizar as horas trabalhadas como atividade extracurricular em instituições de ensino superior.

Até o momento, a quantidade de mesários que participarão das eleições de outubro ainda não foi divulgada. No pleito presidencial de 2022, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas atuaram como mesárias e mesários em todo o país.

Eleições terão primeiro e segundo turno em outubro

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 4 de outubro, quando os eleitores escolherão representantes para os cargos de deputado federal, deputado estadual ou distrital, governador, senador e presidente da República.

Já o segundo turno está previsto para 25 de outubro e poderá ocorrer nas disputas para governador e presidente caso nenhum candidato alcance mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, desconsiderando votos brancos e nulos.

(*) Com informações da Agência Brasil

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