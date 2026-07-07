Novo Aripuanã,

Polícia Civil investiga se os pais da vítima consentiam a união; suspeito foi preso por estupro de vulnerável.

Novo Aripuanã (AM) – Um homem de 21 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (7) pelo crime de estupro de vulnerável após manter um relacionamento com uma adolescente de 13 anos na Comunidade Alvorada, no Rio Arauá, em Novo Aripuanã, no interior do Amazonas.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o Conselho Tutelar receber denúncias informando que a adolescente vivia em união marital com o suspeito.

De acordo com o delegado Filipe Nascimento, uma ação conjunta entre a Polícia Civil, o Conselho Tutelar e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) foi realizada para apurar a denúncia.

Durante as diligências, testemunhas informaram que a adolescente convivia com o investigado há cerca de dois anos.

O suspeito foi localizado e preso na residência onde morava. A vítima compareceu à delegacia acompanhada do pai, passou por escuta especializada e foi submetida aos exames periciais.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar se os pais da adolescente tinham conhecimento ou consentiam o relacionamento entre os dois.

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e permanecerá à disposição da Justiça.

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