Operação Torre 8

Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em investigação que apura lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas.

Um saque de R$ 300 mil em espécie em uma agência bancária de Manaus levou a Polícia Federal (PF) a investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Como resultado, a corporação deflagrou a Operação Torre 8 nesta quarta-feira (8) e cumpriu dois mandados de busca e apreensão.

A investigação começou em setembro de 2025. Na época, os policiais prenderam em flagrante um homem logo após ele sacar o dinheiro. Em seguida, a PF identificou indícios de que o investigado usava empresas de fachada, registradas em seu nome e no de terceiros, para movimentar e ocultar recursos supostamente ligados a uma organização criminosa.

Além disso, os investigadores constataram que parte dessas empresas não exercia atividade econômica compatível com os altos valores movimentados. Por isso, a PF reforçou a suspeita de lavagem de dinheiro.

A Operação Torre 8 faz parte da Operação Força Integrada III, realizada simultaneamente em 15 estados brasileiros por 18 Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs).

Ao todo, a ofensiva prevê o cumprimento de 93 mandados de prisão, 180 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares contra investigados por integrar organizações criminosas.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Leia mais

Homem é preso por manter ‘casamento’ com menina de 13 anos na zona rural do AM

Justiça solta policial apontado como ‘piloto de fuga’ em roubo de ouro de R$ 50 milhões no AM