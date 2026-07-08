VIOLÊNCIA

Suspeito anunciou o assalto, começou a recolher os pertences das vítimas e acabou morto antes da chegada da polícia.

Um passageiro reagiu a uma tentativa de assalto e matou um suspeito a facadas dentro de um ônibus na manhã desta quarta-feira (8), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, no Pará. O homem, que ainda não foi identificado, morreu no local.

Segundo informações preliminares, o suspeito embarcou no coletivo da linha Curuçambá e anunciou o assalto logo após entrar no ônibus. De acordo com o motorista, ele ordenou que o condutor não reagisse e, em seguida, começou a recolher os pertences dos passageiros.

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Durante o crime, o suspeito roubou o celular de uma jovem, que entregou o aparelho após a abordagem. No entanto, enquanto continuava recolhendo os objetos das demais vítimas, um dos passageiros reagiu e desferiu golpes de faca contra o assaltante.

O suspeito morreu ainda dentro do ônibus, antes da chegada do socorro.

Logo depois, equipes das polícias Militar, Civil e Científica seguiram para o local. Em seguida, os agentes isolaram a área e iniciaram os procedimentos de perícia e investigação.

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