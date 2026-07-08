EMPREGABILIDADE

Programa do Instituto Coca-Cola Brasil reúne jovens e mentores da Solar Coca-Cola para desenvolver habilidades e preparar profissionais para o futuro do trabalho.

As transformações no mundo do trabalho exigem, cada vez mais, habilidades que vão além do conhecimento técnico. Em um cenário de mudanças constantes, colaboração, adaptabilidade, escuta ativa e aprendizado contínuo ganharam protagonismo. Nesse contexto, o Instituto Coca-Cola Brasil, em parceria com a Solar Coca-Cola, realiza em Manaus o Kolabora, iniciativa que conecta jovens e executivos do Sistema Coca-Cola Brasil em uma jornada de desenvolvimento e troca de experiências.

A ação reúne participantes do Coletivo Coca-Cola Jovem, programa de empregabilidade do Instituto Coca-Cola Brasil, e profissionais voluntários da Solar Coca-Cola. Juntos, eles participam de um processo de mentoria que estimula o diálogo entre diferentes gerações e trajetórias. Dessa forma, o projeto promove aprendizado e amplia perspectivas para ambos os lados.

Realizado desde 2018, o Kolabora já envolveu mais de 900 jovens de diferentes regiões do país e 970 profissionais do Sistema Coca-Cola. Agora, em Manaus, a iniciativa contará com 15 duplas formadas por jovens e mentores.

Segundo Daniela Redondo, diretora-executiva do Instituto Coca-Cola Brasil, o programa parte da ideia de que o futuro do trabalho será construído por pessoas capazes de aprender umas com as outras e transformar diferenças em oportunidades de crescimento.

“O futuro do trabalho será definido pela nossa capacidade de colaborar e construir soluções com pessoas que pensam de formas diferentes. O Kolabora contribui para desenvolver exatamente essas competências. Quando conectamos jovens e executivos em uma troca genuína, criamos condições para formar profissionais mais preparados para os desafios que estão por vir e empresas mais abertas à diversidade de ideias, experiências e trajetórias”, afirma.

Desenvolvimento profissional

Ao longo dos encontros, os participantes refletem sobre temas como autoconhecimento, planejamento de carreira, competências comportamentais, liderança, propósito e construção de projetos de vida. Além disso, o processo fortalece a confiança dos jovens para tomar decisões profissionais mais conscientes e amplia a visão sobre as possibilidades de crescimento.

Esse é o caso de Raquel Ferreira Amaral, de 22 anos. Segundo ela, participar do Kolabora representa um marco importante na trajetória profissional.

“Participar do Kolabora é um marco importante na minha trajetória profissional. O programa me proporciona conhecimentos essenciais para o mercado de trabalho. Além do aprendizado técnico, essa experiência fortalece minha confiança, amplia minha visão sobre o ambiente profissional e me prepara para enfrentar novos desafios com responsabilidade, comprometimento e determinação. Estou pronta para realizar meus sonhos”, relata.

Por outro lado, os executivos também ampliam repertórios, fortalecem a escuta e conhecem melhor as expectativas das novas gerações que chegam ao mercado de trabalho.

“Apoiar o Kolabora reforça o compromisso da Solar em gerar impacto positivo e desenvolvimento nas regiões onde atuamos. Iniciar esse programa em Manaus abre portas e prepara talentos locais para as transformações do mercado de trabalho. Essa jornada promove uma troca de experiências mútua: ao mesmo tempo em que impulsionamos o futuro desses jovens, nossos profissionais voluntários ampliam seus repertórios, fortalecem a escuta e compreendem as expectativas das novas gerações. É um processo de aprendizado contínuo que nos dá muito orgulho fazer parte, pois acreditamos que o sucesso do nosso negócio só é legítimo quando gera inclusão e oportunidades que transformam realidades”, explica Alana Barros, coordenadora de sustentabilidade da Solar Coca-Cola.

Expansão do programa

Esta edição marca uma nova etapa do Kolabora. A partir de agora, a iniciativa chega a outros territórios onde o Sistema Coca-Cola está presente e amplia as oportunidades de desenvolvimento.

“Escolhemos desenvolver o Kolabora inicialmente dentro do Sistema Coca-Cola porque entendemos que a transformação começa dentro de casa. As empresas do Sistema oferecem um ambiente rico em experiências e diferentes realidades de negócio, o que torna essa jornada de troca ainda mais relevante. Além disso, estamos ampliando a iniciativa para diferentes territórios onde atuamos, fortalecendo o modelo e expandindo seu impacto. No futuro, essa experiência poderá inspirar novas conexões com parceiros que compartilhem do mesmo compromisso com a empregabilidade jovem e o desenvolvimento de talentos”, afirma Daniela.

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