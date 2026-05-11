Empreendedoras do setor de alimentação fora do lar no Amazonas terão acesso a uma nova jornada de capacitação voltada ao aumento do faturamento durante a Copa do Mundo.
Nesta terça-feira (12), o Sebrae, a Coca-Cola Brasil e a Solar Coca-Cola lançam o terceiro ciclo do programa “Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio”. O evento ocorre a partir das 9h, no SebraeLab, espaço de inovação localizado na sede do Sebrae Amazonas, no Centro de Manaus.
Programa terá foco em marketing, vendas e estratégias digitais
Nesta edição, o programa oferecerá uma trilha de capacitação voltada à preparação de mulheres empreendedoras para um dos períodos de maior consumo no setor de alimentos e bebidas.
A programação reúne conteúdos práticos sobre vendas, marketing, posicionamento digital e estratégias comerciais para negócios do segmento de alimentação fora do lar.
As atividades ocorrerão até setembro de 2026 em formato híbrido, com palestras online e workshops presenciais em Manaus e Parintins.
Projeto amplia alcance no Amazonas
A iniciativa integra uma plataforma nacional de capacitação da Coca-Cola voltada para negócios do setor de alimentos e bebidas e já impactou milhares de empreendedoras em diferentes regiões do país.
No Amazonas, o projeto ampliou o alcance a cada edição. Em 2023, primeiro ano da parceria no estado, o programa atendeu 400 mulheres empreendedoras em Manaus e outras 100 em Parintins.
Já em 2024, a iniciativa expandiu as atividades para todo o Amazonas e alcançou cerca de mil mulheres por meio de capacitações online e ações de desenvolvimento empresarial.
Mentorias apoiam negócios em fase de crescimento
Além da formação coletiva, o programa também passou a investir em mentorias voltadas a empreendedoras com negócios em estágio mais avançado.
No ciclo de 2024, 20 mulheres participaram de um acompanhamento estratégico focado no amadurecimento e crescimento dos empreendimentos.
Parintins terá oficinas práticas com Chef Proibido
Em Parintins, o projeto contará com uma programação especial com oficinas práticas, palestras e experiências voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios locais.
Entre os destaques está a participação do chef de cozinha Abrahim Baze Junior, conhecido como Chef Proibido, que conduzirá oficinas “mão na massa” sobre receitas, criatividade e oportunidades de comercialização durante a Copa.
Evento terá espaço para networking e troca de experiências
O lançamento do programa contará com apresentação técnica sobre o funcionamento da iniciativa e detalhamento dos benefícios oferecidos às participantes.
Além disso, a programação inclui o momento “Voz da Dona”, espaço dedicado aos relatos de empreendedoras sobre desafios enfrentados no setor.
O evento também terá atividades de networking e conexão entre as participantes.
Serviço
O quê: Lançamento do 3º ciclo do programa “Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio”
Quando: 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 9h
Local: SebraeLab – sede do Sebrae Amazonas (Avenida Leonardo Malcher, 924, Centro)
Programação:
- 8h30 — Check-in e welcome coffee
- 9h — Abertura oficial
- 9h15 — Apresentação técnica do programa
- 9h40 — Momento “Voz da Dona”
- 10h — Foto oficial
- 10h10 — Networking entre participantes
(*) Com informações da assessoria
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