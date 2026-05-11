Empreendedorismo

Programa no Amazonas vai preparar mulheres do setor de alimentação para ampliar vendas durante a Copa do Mundo

Empreendedoras do setor de alimentação fora do lar no Amazonas terão acesso a uma nova jornada de capacitação voltada ao aumento do faturamento durante a Copa do Mundo.

Nesta terça-feira (12), o Sebrae, a Coca-Cola Brasil e a Solar Coca-Cola lançam o terceiro ciclo do programa “Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio”. O evento ocorre a partir das 9h, no SebraeLab, espaço de inovação localizado na sede do Sebrae Amazonas, no Centro de Manaus.

Programa terá foco em marketing, vendas e estratégias digitais

Nesta edição, o programa oferecerá uma trilha de capacitação voltada à preparação de mulheres empreendedoras para um dos períodos de maior consumo no setor de alimentos e bebidas.

A programação reúne conteúdos práticos sobre vendas, marketing, posicionamento digital e estratégias comerciais para negócios do segmento de alimentação fora do lar.

As atividades ocorrerão até setembro de 2026 em formato híbrido, com palestras online e workshops presenciais em Manaus e Parintins.

Projeto amplia alcance no Amazonas

A iniciativa integra uma plataforma nacional de capacitação da Coca-Cola voltada para negócios do setor de alimentos e bebidas e já impactou milhares de empreendedoras em diferentes regiões do país.

No Amazonas, o projeto ampliou o alcance a cada edição. Em 2023, primeiro ano da parceria no estado, o programa atendeu 400 mulheres empreendedoras em Manaus e outras 100 em Parintins.

Já em 2024, a iniciativa expandiu as atividades para todo o Amazonas e alcançou cerca de mil mulheres por meio de capacitações online e ações de desenvolvimento empresarial.

Mentorias apoiam negócios em fase de crescimento

Além da formação coletiva, o programa também passou a investir em mentorias voltadas a empreendedoras com negócios em estágio mais avançado.

No ciclo de 2024, 20 mulheres participaram de um acompanhamento estratégico focado no amadurecimento e crescimento dos empreendimentos.

Parintins terá oficinas práticas com Chef Proibido

Em Parintins, o projeto contará com uma programação especial com oficinas práticas, palestras e experiências voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios locais.

Entre os destaques está a participação do chef de cozinha Abrahim Baze Junior, conhecido como Chef Proibido, que conduzirá oficinas “mão na massa” sobre receitas, criatividade e oportunidades de comercialização durante a Copa.

Evento terá espaço para networking e troca de experiências

O lançamento do programa contará com apresentação técnica sobre o funcionamento da iniciativa e detalhamento dos benefícios oferecidos às participantes.

Além disso, a programação inclui o momento “Voz da Dona”, espaço dedicado aos relatos de empreendedoras sobre desafios enfrentados no setor.

O evento também terá atividades de networking e conexão entre as participantes.

Serviço

O quê: Lançamento do 3º ciclo do programa “Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio”

Quando: 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 9h

Local: SebraeLab – sede do Sebrae Amazonas (Avenida Leonardo Malcher, 924, Centro)

Programação:

8h30 — Check-in e welcome coffee

9h — Abertura oficial

9h15 — Apresentação técnica do programa

9h40 — Momento “Voz da Dona”

10h — Foto oficial

10h10 — Networking entre participantes

(*) Com informações da assessoria

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