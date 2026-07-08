FAUNA SILVESTRE

Animal desapareceu após deixar a rodovia, e força-tarefa mobiliza policiais, veterinários e biólogos.

Uma onça-parda foi flagrada sendo puxada pelo rabo após um atropelamento na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), em Piracicaba (SP), na manhã de terça-feira (8). O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra um motociclista arrastando o animal até o canteiro central da via. Apesar da mobilização das equipes ambientais, o felino ainda não apareceu.

Segundo a bióloga Ana Carla Medeiros, da Esalq/USP, a onça não reagiu porque estava debilitada, possivelmente por causa do atropelamento. Além disso, ela explicou que, em condições normais, o animal tentaria fugir ou reagiria à aproximação de pessoas.

A Polícia Militar Ambiental informou que uma médica veterinária da Faculdade de Americana (FAM) acionou as equipes para apoiar o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em uma possível operação de manejo.

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Enquanto isso, a concessionária Via Colinas, responsável pelo trecho da rodovia, enviou equipes ao local indicado. No entanto, os profissionais não localizaram a onça. Da mesma forma, a Prefeitura de Piracicaba informou que continua procurando o animal.

Força-tarefa faz buscas

Durante a tarde de terça-feira, policiais ambientais, veterinários e biólogos organizaram uma força-tarefa para localizar a onça-parda. As equipes percorreram uma área de aproximadamente um quilômetro quadrado, incluindo mata ciliar e plantações de cana-de-açúcar.

Além disso, os agentes utilizaram técnicas de rastreamento por pegadas e outros vestígios da fauna. Ao mesmo tempo, orientaram os moradores da região a acionar imediatamente os órgãos ambientais caso avistem o felino.

Testemunha relata atropelamento

Homem puxa onça viva pelo rabo no meio de rodovia pic.twitter.com/V3S0ikaIRC — Portal Em Tempo (@portalemtempo) July 8, 2026

O homem que gravou o vídeo contou que seguia para o trabalho quando percebeu o atropelamento. Segundo ele, um carro atingiu a onça e parou logo depois.

Ainda de acordo com a testemunha, o animal estava assustado, sentia dificuldade para se locomover e demonstrava sinais de dor. Em seguida, um caminhoneiro retirou a onça da pista para evitar novos acidentes. Logo depois, o felino conseguiu se levantar e entrou em uma área de vegetação.

O que fazer ao encontrar um animal silvestre

A Polícia Militar Ambiental orienta os motoristas a não parar o veículo nem tentar se aproximar de animais silvestres encontrados em rodovias. Além disso, a recomendação é não alimentar o animal nem fazer registros de perto.

Por fim, quem encontrar um animal silvestre deve acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190. Depois disso, a corporação encaminhará a ocorrência às equipes ambientais responsáveis pelo atendimento.

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