STF

Agentes cumpriram mandado autorizado por Alexandre de Moraes após divergências sobre a localização das armas registradas em nome do ex-presidente

A Polícia Federal (PF) não encontrou armas de fogo durante a operação de busca realizada na manhã desta quarta-feira (8) na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o relatório da ação, os agentes permaneceram no imóvel entre 7h e 8h30. Ao fim da diligência, eles deixaram o local sem apreender qualquer material.

Moraes determinou a operação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a busca após surgirem divergências sobre a localização das armas registradas legalmente em nome de Bolsonaro.

Na última sexta-feira (3), Moraes suspendeu o porte de arma do ex-presidente e determinou a apreensão do arsenal. Na ocasião, a defesa informou que o armamento permanecia guardado em instalações do Exército.

PF apontou inconsistências sobre as armas

Em seguida, a Polícia Federal informou que não recebeu duas das seis armas registradas em nome de Bolsonaro, conforme determinava a decisão do ministro. Segundo a corporação, os responsáveis não localizaram os armamentos.

Depois disso, os advogados do ex-presidente esclareceram ao STF que a espingarda faz parte de um presente recebido por Bolsonaro e permanece em uma importadora bélica no Rio Grande do Sul.

Além disso, a defesa afirmou que a pistola Glock é a mesma apreendida com um segurança do ex-presidente. Atualmente, a arma permanece acautelada na Polícia Civil do Distrito Federal.

Divergências motivaram nova busca

Diante das versões apresentadas, Alexandre de Moraes autorizou a busca na residência do ex-presidente.

Apesar de a Polícia Civil do Distrito Federal não ter indiciado Bolsonaro e informar que as armas estão regularizadas, Moraes considera incompatível a posse de armamentos durante o cumprimento da pena de prisão.

Ex-presidente cumpre prisão domiciliar

No ano passado, a Justiça condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão no processo relacionado à trama golpista.

Posteriormente, o ex-presidente passou por uma cirurgia e recebeu autorização para cumprir prisão domiciliar temporária. Atualmente, ele se recupera de uma pneumonia bacteriana.

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