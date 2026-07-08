A Polícia Federal (PF) não encontrou armas de fogo durante a operação de busca realizada na manhã desta quarta-feira (8) na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Segundo o relatório da ação, os agentes permaneceram no imóvel entre 7h e 8h30. Ao fim da diligência, eles deixaram o local sem apreender qualquer material.
Moraes determinou a operação
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a busca após surgirem divergências sobre a localização das armas registradas legalmente em nome de Bolsonaro.
Na última sexta-feira (3), Moraes suspendeu o porte de arma do ex-presidente e determinou a apreensão do arsenal. Na ocasião, a defesa informou que o armamento permanecia guardado em instalações do Exército.
PF apontou inconsistências sobre as armas
Em seguida, a Polícia Federal informou que não recebeu duas das seis armas registradas em nome de Bolsonaro, conforme determinava a decisão do ministro. Segundo a corporação, os responsáveis não localizaram os armamentos.
Depois disso, os advogados do ex-presidente esclareceram ao STF que a espingarda faz parte de um presente recebido por Bolsonaro e permanece em uma importadora bélica no Rio Grande do Sul.
Além disso, a defesa afirmou que a pistola Glock é a mesma apreendida com um segurança do ex-presidente. Atualmente, a arma permanece acautelada na Polícia Civil do Distrito Federal.
Divergências motivaram nova busca
Diante das versões apresentadas, Alexandre de Moraes autorizou a busca na residência do ex-presidente.
Apesar de a Polícia Civil do Distrito Federal não ter indiciado Bolsonaro e informar que as armas estão regularizadas, Moraes considera incompatível a posse de armamentos durante o cumprimento da pena de prisão.
Ex-presidente cumpre prisão domiciliar
No ano passado, a Justiça condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão no processo relacionado à trama golpista.
Posteriormente, o ex-presidente passou por uma cirurgia e recebeu autorização para cumprir prisão domiciliar temporária. Atualmente, ele se recupera de uma pneumonia bacteriana.
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