Fiscalização

Fiscalização na avenida Rodrigo Otávio resultou em 47 autuações e um caminhão removido por trafegar com pneu desgastado.

Manaus (AM) – A Operação Carga Pesada, realizada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), abordou 321 veículos de grande porte nesta quarta-feira (8), na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona Sul de Manaus. A fiscalização resultou em 47 autuações, 13 veículos retidos e um caminhão removido ao parqueamento do órgão.

Segundo o IMMU, o veículo removido apresentava pneu desgastado, condição considerada de risco para a segurança viária.

De acordo com o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, a fiscalização busca reduzir acidentes envolvendo veículos pesados e garantir mais segurança aos motoristas que circulam pela capital.

“Estamos intensificando as fiscalizações em todas as zonas da cidade e pela avenida Rodrigo Otávio passam cerca de 10 mil veículos no período da manhã, entre eles veículos pesados. O objetivo é aumentar a segurança viária”, destacou.

Ventilari também ressaltou que os condutores de caminhões e demais veículos de grande porte precisam redobrar a atenção e cumprir as normas de trânsito.

“A responsabilidade do condutor deve ser proporcional ao tamanho do veículo, pois o risco é maior nesse tipo de condução. Por isso, o IMMU está nas ruas diariamente orientando e fiscalizando irregularidades no trânsito da capital”, afirmou.

Segundo o instituto, a Operação Carga Pesada terá continuidade nas próximas semanas, com novas ações de fiscalização previstas em diferentes regiões de Manaus.

LEIA MAIS:

Após quase cinco meses, bombeiros encerram buscas por desaparecidos em naufrágio no Encontro das Águas