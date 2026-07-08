Evento corporativo

Empresa concorre na categoria Saúde; vencedores serão anunciados no dia 24 de setembro, em cerimônia no Centro Brasileiro Britânico, em São Paulo.

A Hapvida é uma das finalistas, na categoria Saúde, do Compliance Summit & Awards Brazil 2026, evento corporativo que tem como objetivo debater, promover e reconhecer as melhores práticas de governança, ética e conformidade.

“A indicação reflete a maturidade da companhia em práticas de compliance e gestão de riscos frente aos padrões do mercado, especialmente em um momento de alta regulação para o setor de saúde. Esse reconhecimento é fruto do investimento contínuo da companhia na área de compliance e gestão de riscos”, afirma Alexandre Ribeiro, diretor de Riscos da Hapvida.

A indicação reconhece a evolução contínua da Hapvida no fortalecimento de sua cultura de integridade e governança corporativa. Entre as iniciativas que contribuem para esse reconhecimento, estão o aprimoramento dos processos de gestão de riscos, o fortalecimento dos mecanismos de prevenção e combate a fraudes, a ampliação de ações de treinamento e conscientização para colaboradores e lideranças, além do monitoramento contínuo de controles internos e canais de denúncia.

Nos últimos anos, a companhia vem consolidando sua atuação em compliance por meio da adoção de práticas alinhadas às melhores referências de mercado, reforçando seu compromisso com a ética, a transparência e a conformidade regulatória. A presença entre os finalistas do Compliance Summit & Awards Brazil reforça essa trajetória e evidencia a relevância estratégica do tema para a sustentabilidade dos negócios e a geração de valor para clientes, investidores, colaboradores e parceiros.

O Compliance Summit & Awards, organizado no Brasil pela Leaders League, está em sua terceira edição. A cerimônia que vai anunciar os vencedores, escolhidos por um júri formado por executivos de mercado, será realizada no dia 24 de setembro, no Centro Brasileiro Britânico, em São Paulo.

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