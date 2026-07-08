Programa

Programa gratuito de formação em áreas do varejo recebe inscrições até 10 de julho

O Manauara Shopping abriu inscrições para a segunda edição do Educa Manauara, programa gratuito de capacitação voltado a jovens que buscam preparação para o mercado de trabalho. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de julho. A nova turma será realizada no fim de julho.

Após a primeira edição, realizada em 2025, o programa retorna com o objetivo de ampliar oportunidades profissionais por meio de uma formação alinhada às demandas do varejo. A iniciativa integra o programa ALLOS Educação que Transforma, que tem como meta capacitar 100 jovens por ano.

Programa oferece formação para jovens que buscam oportunidades no varejo

Durante o curso, os participantes terão acesso a conteúdos sobre vendas, atendimento ao cliente, marketing e habilidades comportamentais. As atividades serão realizadas com aulas presenciais e materiais disponíveis em plataforma digital.

Ao final da formação, os currículos dos participantes passam a integrar um banco de talentos compartilhado com os lojistas do Manauara Shopping. Dessa forma, os jovens ampliam as possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

“O Educa Manauara reforça nosso compromisso com a formação de novos talentos e com o desenvolvimento das comunidades do nosso entorno. Ao investir na capacitação de jovens, contribuímos para ampliar as oportunidades de emprego e atender à demanda do varejo por profissionais cada vez mais preparados”, destaca a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson.

Jovens entre 18 e 25 anos podem participar

Podem participar jovens que atendam aos critérios do programa, como ter idade entre 18 e 25 anos, ensino médio completo e disponibilidade para acompanhar as atividades.

Após o encerramento das inscrições, os candidatos passarão pelo processo de seleção. Os participantes escolhidos integrarão a nova turma do Educa Manauara, prevista para julho de 2026.

Serviço

Inscrições: até 10 de julho de 2026

Curso: Educa Manauara – Programa gratuito de capacitação

Nova turma: julho de 2026

Inscrições: https://manauarashopping.com.br/educa-manauara/

*Com informações da assessoria

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